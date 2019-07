Novak Djokovic venció sin complicaciones a David Goffin y es el primer semifinalista en Wimbledon

"Nole" no mostró un gran nivel, pero se impuso sin despeinarse ante un bajísimo jugador belga.

El tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, venció sin demasiadas complicaciones al belga David Goffin (23° en el ránking ATP) y se convirtió en el primer semifinalista de Wimbledon, alcanzando por novena vez esa instancia en el certamen.

El primer set comenzó muy favorable para Goffin, quien se mostró muy concentrado y logrando un importante quiebre en el séptimo game ante un Djokovic muy incómodo en la cancha y que se mostraba con un lenguaje corporal abatido a la hora de perder los puntos.

No obstante, ese rompimiento pareció causar un efecto contrario en el belga, quien desde ese momento se mostró irreconocible en la cancha, con muchos errores no forzados y le permitieron al número uno del escalafón, no solo recuperar el rompimiento, sino que voolver a quebrar más tarde en el duodécimo juego, para quedarse con el parcial.

En la segunda manga, los problemas siguieron para el oriundo de Lieja, quien se fue del partido y continuó cometiendo importantes errores, cediendo su saque en el segundo, cuarto y sexto, perdiendo por un inapelable 6-0 y manteniendo ese rendimiento en el tercer parcial, en el que tras dos nuevos quiebres terminó perdiendo el compromiso, en poco más de dos horas.

Con esto, "Nole" aumenta su ventaja en el circuito ante Goffin, quedando 6-1 arriba en el frente a frente y aseguró su cupo en semis, ronda en la que enfrentará al ganador entre el argentino Gudio Pella (26°) y Roberto Bautista (22°), quienes también definen su partido este miércoles en Londres.