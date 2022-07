Taylor Fritz: No creo que Nadal haya fingido una lesión

El estadounidense Taylor Fritz, que cayó este miércoles contra Rafael Nadal, dijo que no cree que el español hubiera fingido una lesión y reconoció que su servicio se resintió por el problema en el músculo abdominal.

"No, no creo que haya fingido una lesión. Su servicio perdió velocidad, como unos 20 kilómetros por hora. No haría eso porque sí", afirmó Fritz en rueda de prensa.

"Desde la línea de fondo, en el tercer, cuarto y quinto sets, estaba normal. Se movía muy bien, defendiéndose fantásticamente. Estaba rompiendo la pelota desde las esquinas y corriendo de lado a lado. Estoy seguro de que jugó con muchísimo dolor. Todos los que llegan lejos en los torneos tienen que jugar con algún tipo de molestia", añadió.