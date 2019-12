Bárbara Riveros cuestionó a organizadores por suspensión del Ironman de Pucón

Bárbara Riveros, histórica triatleta chilena, criticó con molestia la postergación del Ironman 70.3 de Pucón, originalmente programado para enero de 2020. La deportista reaccionó al reciente anuncio de Universidad Católica, principal organizador del certamen, que argumentó "falta de seguridad" en relación al estallido social que atraviesa nuestro país.

Mediante su Instagram, Riveros, pentacampeona de la competencia, consignó: "Que tristeza más grande ver nuevamente como la Universidad Católica, con el Ironman de Pucón, no tiene las agallas, ética y valores para decir realmente la razón de la cancelación del evento".

"¿Fue acaso una decisión en conjunto con la municipalidad y las autoridades de la región, incluyendo a su gente como los mapuches? ¿Se les preguntó su opinión y si estaban de acuerdo que pudiéramos sacar el evento adelante y así ayudar a que tanto el país como nuestro pueblos Pucón y Curarrehue sigan surgiendo gracias al turismo, unificándonos y siendo un ejemplo para todos los políticos?", cuestionó la atleta.

Riveros también acusó la existencia de otras motivaciones para suspender la competición: "¿O fue más bien un tema netamente económico, en donde los números no se acercarían a lo deseado, puesto que auspiciadores ya no ofrecerían lo mismo y la TV no estaría presente y no sería un negocio redondo?".

Finalmente, la deportista hizo una invitación a sus amigos triatletas a reflexionar "si esta acción fue de cobardía" o "si realmente se hizo todo lo posible para la realización" del evento y "el esfuerzo de todo un año de muchos de nosotros se desvaneciera así como así".