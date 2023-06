Vicente Parraguirre y el vóleibol en Santiago 2023: Nuestro objetivo ambicioso es ganar una medalla

El seleccionado chileno de vólebol Vicente Parraguirre adelantó lo que será la participación nacional en Santiago 2023 e hizo un balance general de la evolución del equipo durante los últimos 15 años.

Para el deportista, competir en el Arena Parque O'Higgins será una "oportunidad de mostrarse frente a un gran público. Estamos muy agradecidos de que hayan confiado en el vóleibol para jugar ahí. Es un gran honor y sirve para acercar el vóleibol a la gente".

También se refirió al avance del vóleibol en los últimos años. "Los Primos Grimalt, en el voley playa, nos pusieron un poco en el mapa. Por otro lado, los Panamericanos de Lima 2019 cumplieron un rol fundamental, ya que mucha gente nos fue a ver jugar y se identificó con nosotros", expresó.

"La gente siempre ha jugado mucho vóleibol, pero no se sentía identificada ya que solo nos veía por la tele, no nos conocía, no nos veían jugar en Santiago. Eso cambió desde Lima 2019", sostuvo.

"El objetivo ambicioso que nosotros mismos nos pusimos es el de ganar una medalla, subirnos al podio. Es para lo que hemos estado enfocados en los últimos años. En Lima terminamos a los pies del podio", expresó, entusiasmado por los próximos desafíos.

"El equipo actualmente es más maduro, ha seguido trabajando a través de los años. Sería una muy buena forma de premiar este proceso que hemos tenido desde el 2010 o 2011, momento en que empezaron a llegar algunos jugadores", complementó.

La selección chilena de vóleibol previo a Santiago 2023 tendrá un calendario con giras y torneos seudaméricanos y panamericanos específicos. Entre el 27 y 30 de julio disputará la Challenger Cup, que dará pases a la Liga de Naciones, que reúne a las mejores 15 selecciones del mundo.

Ya en los Panamericanos, el vóleibol tendrá entre el sábado 21 y jueves 26 de octubre la competencia femenina, mientras que los hombres jugarán entre el lunes 30 de aquel mes y el sábado 4 de noviembre.