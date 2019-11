Marco Grimalt por cabildo de deportistas: Chile está viviendo un momento súper potente

El voleibolista de playa chileno, Marco Grimalt, valoró el cabildo de deportistas que se realizó este jueves en el Centro de Entrenamiento Olímpico, en el que participaron atletas junto a la la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, y el presidente del COCh, Miguel Angel Mujica.

Sobre el evento, el campeón panamericano en Lima 2019 dijo que "fue súper positivo en rodo aspecto, los temas que se trataron estaban todos entrelazados así que era súper difícil enfocarse en uno".

"Todos los compañeros deportistas ahí expresaron sus opiniones, todas igual de válidas. Ojalá que las autoridades las tomen en cuenta, que la voz del deportista sea escuchada", aseguró.

En la misma línea, el mayor de los primos Grimalt agregó que "hoy en día Chile está viviendo un momento súper potente, en el cual hay que escuchar, ese es el llamado. Hay que juntarse, compartir opiniones y buscar soluciones".

Al ser consultado por cuál su opinión respecto a la presencia de las autoridades del deporte, Marco afirmó que "pienso que se le está dando la importancia que esto requiere, ellos están dispuestos a escuchar, a solucionar distintos temas y se parte por esto. Eso habla muy bien del trabajo que están haciendo y esperamos que esto no se quede acá y que se repitan estas instancias".

"Que se sigan desarrollando discusiones positivas de parte de los deportistas. Me sorprendió la cantidad de deportistas que había y muchos con los que no he compartido en los megaeventos. Eso habla de que hay interés de parte de nosotros de hacernos escuchar", indicó.

Por último, sobre el estallido social que se inició hace 21 días en nuestro país, Grimalt dijo que "como dice el hashtag: Chile despertó. Eso replica muy bien lo que estamos sintiendo todos los chilenos. Esperamos que hayan soluciones reales y que haya equidad y dignidad en todo sentido".