Jarry tras vencer a Kicker: Ahora la responsabilidad la tienen ellos

Nicolás Jarry (64° en la ATP) manifestó su alegría luego de vencer a Nicolás Kicker (87°) y ganar el primer punto para Chile en la final de la Zona I Americana de la Copa Davis y aseguró que los argentinos, dueños de casa en San Juan, tienen ahora la presión de sacar adelante la serie.

"Ganamos el primer punto y ahora la responsabilidad la tienen ellos", indicó Jarry, remarcando siempre el buen nivel de Kicker y lo difícil que fue superarlo.

"Tuve que seguir luchando. No tenía por dónde encontrarle, porque Nico (Kicker) devolvía todo y en el primer set no me dejó hacer nada. En el tiebreak del segundo set pude aprovechar y el quiebre fue fundamental para el partido", explicó.

El "Príncipe" además reconoció los errores propios, pero subrayó que "tenía que seguir intentando hasta que me salieran".

Por último, destacó el apoyo del capitán Nicolás Massú, afirmando que "como estamos jugando de visita, me ayudó mucho. Tiene harta experiencia y me dijo que siguiera luchando y se iba a dar".