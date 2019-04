La columna de Ernesto Contreras: One Fight Night, un evento único en Chile

Las MMA chilenas están de fiesta. El sábado 4 de mayo será una fecha que los fanáticos del deporte enmarcarán y recordarán por siempre.

El mítico Gimnasio Olímpico de San Miguel será la sede del más grande evento de artes marciales mixtas que se haya realizado en nuestro país. Cinco peleas semiprofesionales, ocho profesionales y tres peleas por campeonato formarán parte de una cartelera que será encabezada por el chileno Claudio Quintana y el experimentado peruano, Luis Palomino.

El oriundo de Lima es uno de los peleadores más experimentados del continente, y a sus 38 años promete ser la prueba más dura en la carrera de "Spider" Quintana, quien viene con una racha de cuatro victorias en línea.

"Baboon" Palomino, ex Bellator y con un récord de 26-15, fue campeón pluma en Xtreme Fighting Championship y en Championship Fighting Alliance y tiene en su registro victorias ante peleadores del calibre de Charles "Krazy Horse" Bennett y Jorge Masvidal, quien en julio enfrentará al invicto Ben Askren en el UFC 239.

Palomino, además, es recordado por sus peleas ante Justin Gaethje, uno de los peleadores más violentos y populares del momento. Ambos atletas se enfrentaron el 2015, en la extinta WSOF, con el título de "Highlight" en juego, y si bien Gaethje ganó las dos por finalización ambas guerras fueron consideradas entre las mejores peleas del año, según el prestigioso medio especializado MMA Junkie.

El combate entre "Spider" y "Baboon" tendrá en juego el cinturón de los 70 kilos, y será una las peleas más importantes en la historia de las artes marciales mixtas chilenas.

Las otras peleas de campeonato que tendrá el One Fight Night serán las que protagonicen Miguel Araneda vs Eladio Lara, por el título de los 72 kilos, y la de Tomás Vásquez frente a José Ferreira con el cinturón de los 66 kilos en línea.

Vale destacar que este evento contará con la participación de Diego Rivas, primer y único chileno en pelear en el UFC, quien estará en la esquina de Claudio Quintana y del mencionado José Ferreira.

La imperdible cita es para este 4 de mayo 2019, a partir de las 19:00 horas en el Gimnasio Olímpico de San Miguel, y las entradas están a la venta a través del sistema Ticketek y en boleterías del recinto el día del evento.

Cartelera One Fight Night

Título 70 kilos: Claudio Quintana (Chile) vs Luis Palomino (Perú)

Matías Vásquez (Chile) vs Gastón Mansur (Chile)

Título 66 kilos: Tomas Vásquez (Chile) vs Jose Ferreira (Chile)

Jennifer Gonzalez (Chile) vs Stephane Bragayrac (Perú)

Mauricio Eguluz (Chile) vs Hugo Oyarsun (Chile)

Raul Arroyo (Chile) vs Geiker Ferrer (Venezuela)

Título 72 kilos: Miguel Araneda (Chile) vs Eladio Lara (Chile)

Pablo Burgos (Chile) vs Hugo Espinoza (Chile)