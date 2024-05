¡Atención interesados! Claudio Bravo queda libre

Hace unos días el arquero Claudio Bravo planteó que aún no tiene definido su futuro deportivo, aunque al parecer éste será lejos del Betis de Sevilla, donde se van agregando señales que no continuará una vez que concluya su contrato.

En esta oportunidad Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en fichajes, reseñó que el bicampeón de América quedará como agente libre una vez termine la presente temporada y no seguirá en el equipo que adiestra Manuel Pellegrini.

Romano en su publicación también agrega que el capitán de la Selección Chilena por ahora no tiene pensado volver a nuestro país, planteamiento que va en línea con lo que expresó a Canal 13 hace unos días donde de paso puso ejemplo los cuestionamientos que vive Arturo Vidal. “Si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero vivir esa otra película".

Bravo, que ha jugado siete partidos en la presente temporada, tiene cuatro compromisos más con el Betis hasta que termine el torneo español, luego de ellos junto a la Selección Chilena tomará parte de la Copa América de Estados Unidos, y se verá cuál es el próximo destino del guardameta.

