Las razones de Ricardo Gareca para considerar a Claudio Bravo

La Copa América está a la vuelta de la esquina y Ricardo Gareca está trabajando intensamente en la planificación de la Roja para disputar el torneo del que ha sido campeón en dos ocasiones. El técnico de la selección tendrá que entregar su nómina definitiva de, ahora un máximo, de 26 jugadores el 12 de junio y se prevé que Claudio Bravo esté dentro de esa nómina.

El portero que dejará el Real Betis al finalizar la temporada, fue citado en la primera nómina del argentino y atajó en los partidos ante Albania y Francia en la gira por Europa. En su club, Bravo sólo jugó 630 minutos en siete encuentros.

A pesar de la diferencia de minutos disputados entre el capitán de la Roja y otros arqueros que están en la prenómina de Chile, en conversación exclusiva con AlAireLibre.cl, el técnico Ricardo Gareca entregó su respaldo al aquero nacido en Buin.

"Lo más importante cuando uno designa a un arquero o un jugador es que juegue. Siempre dije, y lo sostengo, es que en la selección puede haber mucho de continuidad, pero también del gusto futbolístico del entrenador. Y puede darse el caso que aparezcan jugadores que tienen que ver más con el gusto nuestro, y le toca vivir una situación difícil en el equipo donde están", comenzó explicando el 'Tigre' Gareca.

"Por diferentes razones el técnico del equipo resuelve que no juegue, pero nos gusta a nosotros y queremos observarlo. El caso de Claudio es algo parecido a eso. El gran conocimiento que tenemos nosotros después de tantos años y queríamos verlo, ver cómo está, porque ya habíamos hablado con el en un Zoom, pero después pudimos comprobar que sigue siendo muy competitivo y a partir de ahí se puede dar el caso que llegue a estar nuevamente", agregó el entrenador de la Roja.

A menos de un mes de la entrega de la nómina definitiva, Gareca se blinda: "(la nominación de Bravo) es algo que tenemos que resolver, no te puedo adelantar nada, pero se puede dar el caso de que no tenga continuidad y que le toque jugar".

Si se llega a dar la situación de que Bravo juegue a pesar de los pocos minutos en su equipo, el DT de la Roja asegura que pueden haber varias razones "(puede ser) porque está muy competitivo o está bien físicamente. Hay una serie de cosas que nos lleva a tomar determinadas decisiones que a lo mejor ustedes mismos no las comparten, y está bien, forma parte de las opiniones".

