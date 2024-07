Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), reconoció que quedó con una amarga sensación tras la participación de la celeste en la Copa América, que a su entender el seleccionado charrúa “estaba para cosas importantes, como ser campeones”.

"El grupo, el cuerpo técnico y cada persona de la delegación sentíamos eso y teníamos ese objetivo. Se frustró ese gran objetivo, pero se vieron cosas interesantes a nivel colectivo y del trabajo que se hizo”, comentó al programa La quinta tribuna de AUF TV.

Presidente de la AUF esperaba la consagración de la celeste en Copa América

"Esta Copa América fue un tiempo de oro con 45 días de trabajo muy interesantes para que los jugadores se adaptaran más a la idea del entrenador y conocieran sus conceptos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual”, señaló Alonso.

“La actuación fue positiva y la nota, cuando uno pasa raya, es buena. Pero queríamos otra cosa”, reconoció el máximo dirigente del fútbol uruguayo, quien también se refirió a los expedientes disciplinarios que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) abrió a 11 jugadores de la Celeste y a Marcelo Bielsa.

Presidente de la AUF se desmarcó de las incendiarias declaraciones de Marcelo Bielsa en Copa América

Sobre los dichos de Marcelo Bielsa, quien criticó fuertemente a la organización de la Copa América de Estados Unidos, marcó algunos matices después de recordar que “la conferencia fue larga y habló de muchos temas”.

"Habló de temas referidos al partido de Uruguay con Colombia y no dijo nada diferente a lo que dijimos nosotros. […] Lo que describió fue lo que pasó y lo vimos todos. Luego está la otra parte de la conferencia, que tiene algunos aspectos que pueden ser compartibles y otros que no. Eso debe evaluarlo cada uno”, puntualizó.

“Yo, por ejemplo, respecto a la asimilación de la situación anterior, cuando se habla del FIFA-gate, no me parece que sea asimilable a la situación actual. Creo que hay aspectos de la conferencia que, entiendo yo, son muy propios de su opinión, pero que no representan la opinión de la AUF”, sostuvo Alonso.

“Hablé con él sobre su expediente disciplinario, pero de la conferencia en sí misma. Fue una charla muy razonable y positiva. Cada uno tiene su visión. Más allá de no quebrar lo que es la charla privada y su confidencialidad, cada uno puede tener una opinión y expresarla de forma diferente”, concluyó.

Tras el partido con la selección colombiana, los futbolistas uruguayos treparon a las tribunas para defender a sus familiares del hostigamiento recibido por los hinchas colombianos. El hecho ocurrió tras una notoria falla de la seguridad de la organización del evento, teniendo en cuenta que desde un principio la parcialidad cafetera había colmado las tribunas.

Aquello terminó con un expediente disciplinario que abrió la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a 11 jugadores celestes y al director técnico Marcelo Bielsa por su conferencia de prensa posterior. Los futbolistas involucrados son Santiago Mele, José María Giménez, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Matías Viña, Sebastián Cáceres, Rodrigo Bentancur, Emiliano Martínez, Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Brian Rodríguez.