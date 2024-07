Wilmar Roldán sigue "cortado" por Conmebol tras perjudicar a Chile en Copa América

El árbitro Wilmar Roldán sigue sufriendo las consecuencias de su pésimo desempeño contra Chile en la Copa América 2024.

El colombiano se llevó todas las críticas por no expulsar al canadiense Moise Bombito por un codazo a Rodrigo Echeverría sin pelota, acción que tampoco cobró el VAR pese a las evidentes imágenes.

Wilmar Roldán sigue "congelado" por la Conmebol tras la Copa América

Después del partido de Chile vs Canadá, Roldán no volvió a arbitrar en el torneo, situación que se extendió para la primera semana de play-offs de la Copa Sudamericana la semana pasada.

No obstante, la pesadilla no termina para el cafetero, ya que para esta semana de revanchas de esta fase tampoco apareció en la lista de réferis.

El premio de consuelo para Wilmar Roldán

En Colombia el castigo no corre para Wilmar Roldán, ya que dirigió el duelo de Juguares contra Patriotas por la Primera A de ese pais.