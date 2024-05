El plan de Ricardo Gareca para evitar la indisciplina de La Roja en Copa América

Numerosos equipos han tenido que enfrentar situaciones de indisciplina por parte de sus jugadores, y la selección chilena no fue la excepción durante la Copa América de Brasil 2021. En esa ocasión, la versión oficial indicó que los futbolistas chilenos permitieron la entrada de un peluquero, violando así la burbuja sanitaria, aunque se descartó que hubiese ocurrido algo más grave.

En ese periodo, también surgieron rumores de una supuesta fiesta que involucró a algunos jugadores chilenos e hicieron eco medios internacionales que estaban en la cobertura del torneo continental. Posteriormente, Martín Lasarte, quien fue el entrenador de la Roja en ese torneo, confirmó que "hubo ese problema en el hotel. A nosotros nos sorprendió mucho. Con esta calidad de jugadores, nunca pensé que a nivel de selección ocurriría".

A poco más de un mes de la Copa América 2024, surge la preocupación de cómo se manejará el nuevo técnico de la Roja en caso de que ocurra una situación similar a la de Brasil, y en una conversación exclusiva de AlAireLibre.cl con Ricardo Gareca, el DT de Chile entregó su parecer.

La selección chilena reconoció el incumplimiento de la burbuja sanitaria con el ingreso "no autorizado de un peluquero #CooperativaEnCasa https://t.co/A4GHCo1fQM — Al Aire Libre (@alairelibrecl) June 20, 2021

"La disciplina, a este nivel que estamos, es algo que no debería ser un tema recurrente porque estamos representando al país. Te diría que ni siquiera me preocupa, porque es tal la responsabilidad del cargo y la designación, en mi caso, de mi cuerpo técnico y los jugadores, que no creo que ocurra un tema de esa características", indicó el 'Tigre'.

El plan de Gareca para evitar la indisciplina

En el dialogo con AlAireLibre.cl, Gareca insistió en que no cree que suceda un acto de falta de disciplina: "legado el momento, si es que llega, sería un acontecimiento difícil, pero no creo que ocurra".

De todas maneras el 'Tigre' comentó lo que hará cuando reúna a los futbolistas: "Es importante ponerme de acuerdo con los muchachos sobre lo que estamos representando, de la gran responsabilidad que tenemos y que amerita cualquier tipo de sacrificio porque se necesita dar un resultado, lograr objetivos y se necesita estar muy compenetrado porque hay que dar lo mejor".

"La gente, no solamente el hincha, sino que todo el público, el periodismo, todos tienen que ver lo mejor de su selección dentro y fuera del campo de juego. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo y esperamos no tener ningún inconveniente respecto a eso", cerró el director técnico nacional.

Claudio Bravo habría sido el que dio aviso a la Federación de Chile por la indisciplina del peluquero (había burbuja sanitaria) en la Copa América Brasil 2021. #InformeEspecialTVN pic.twitter.com/UhXO6Xq3CE — Francisco (@panchiekc) July 17, 2023

Los partidos de Chile en Copa América

Chile tiene programado un partido amistoso con Paraguay antes de viajar a Estados Unidos. El duelo tiene fecha para el 11 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Los encuentros de la Roja en el Grupo A de la Copa América serán el 21 de junio ante Perú (20:00 horas), Argentina el 25 de junio (21:00 horas) y con Canadá el 29 del mismo mes (20:00 horas).