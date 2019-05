La columna de José Arnaldo Pérez: A martillazos se arreglan las cosas

Pasa el tiempo y Tomás González no destiñe. El mejor gimnasta de nuestra historia una vez más demostró que es parte de la élite mundial. En Osijek, ciudad del este croata, "el señor de los giros" volvió a deslumbrar y conquistó una medalla de bronce en este primer World Challenge de la temporada, que ahora tendrá como próximo paradero a Eslovenia. Y bajo confesión del propio González son aprontes de sus grandes desafíos de este año: los Juegos Panamericanos de Lima y el Mundial de la disciplina que se disputará en octubre en Stuttgart, Alemania. A dos meses de la justa de la capital peruana abre las esperanzas de meterse una vez más en el podio continental.

El bronce siguió siendo en las Copas del Mundo la presea que nos persiguió en los últimos días. En Poznan, Polonia, María José Maillard, otra de las cartas del Team Chile para Lima, se situó en el tercer sitial del canotaje en los 5.000 metros del C1. Así repite el podio que consiguió en año pasado en el Mundial de Portugal. La competidora del "Club Piraguista de Laja" sólo fue superada por la canadiense Katie Vincent y la china Shixiao Xu, por lo que si traducimos sólo a participantes americanas las expectativas para los Panamericanos se acrecientan.

El tercer lugar no se detuvo en el judo puesto que Thomas Briceño, en menos cien kilos, y Francisco Solís, en más de cien, obtuvieron medallas de bronce en la Copa Panamericana que se desarrolló en la ciudad de Panamá y donde 156 deportistas del continente apuntaban a conseguir los cupos para la capital peruana. Objetivo logrado por los dos judocas nacionales, al igual que Judith González, Mary Dee Vargas y Hugo Vera.

En las categorías de menores de edad Martín Labra dibujó como pocos sus figuras en el agua y finalizó en el tercer lugar del US Masters de esquí náutico en Atlanta. En junior, Rocío Pizarro se quedó con la medalla de plata en el Panamericano de Ciclismo BMX en Brasil. Y dado que muchos piensan en los Juegos de Lima, con motivo de la inauguración del Coliseo Panamericano, la selección sub 20 femenina remató en el segundo lugar de un torneo internacional.

No resulta extraño que en la antesala de los Juegos Panamericanos, Lima esté cobijando múltiples eventos ya que en dos meses más será el centro continental de la actividad física. Así la competencia reina del deporte, el atletismo, vivió la edición 51 del Sudamericano de Mayores. El nivel de exigencia era muy alto ya que Brasil y Colombia dijeron presente con los mejores representantes. Los de la "canarinha" se impusieron en el medallero con 15 oros, 19 platas y 10 bronces. Para tener en cuenta, desde 1971 que no es derrotado en las damas y del '74 en los varones. Los "cafeteros" le siguieron con un registro de 12; 9 y 11. De esta forma para cualquier otro representativo resultaba difícil encaramarse en lo más alto del podio.

Chile en el primer día de competencias obtuvo el tercer lugar en el lanzamiento del disco con Claudio Romero. La segunda jornada añadió una nueva presea de bronce con Macarena Reyes en el salto largo. La plata llegó en la jabalina con Francisco Muse, y en los 400 vayas con Alfredo Sepúlveda. El propio Sepúlveda, en la jornada de cierre, con la posta de los 4x400 junto a Enzo Falbaum, Rafael Muñoz y Alejandro Peirano fueron terceros.

Logros en general para destacar, pero siempre falta una presea dorada para cerrar de forma aún más positiva una revista semanal de lo que hacen los nuestros. Y si hablamos de Chile las cosas deben ser conforma a nuestra idiosincrasia. A ratos un poco toscas. No lo cree. Un recuerdo que lo grafique. En el 2010 cuando se hizo el rescate de los 33 mineros se preparó una cápsula que necesitó mucha ingeniería para hacer la maniobra de salvataje. El mundo tenía puesto los ojos en la mina San José. Luego que Florencio Avalos fuera el primero en ser rescatado la puerta de la "Fénix" no cerró, por lo que a punta de golpes de martillo se resolvió el problema. Y en este sudamericano pasó lo mismo. Gabriel Kehr en el lanzamiento del martillo rompió el récord del campeonato y con 75 metros y 47 centímetros alcanzó el oro, que no ganaba Chile hace 61 años, y Humberto Mansilla lo acompañó con la de plata, haciendo el un-dos. Dejando en claro que, a la nuestras, a veces a "martillazos" se arreglan las cosas