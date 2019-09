La columna de José Arnaldo Pérez: ¿Es Fome?

Cada vez que se da un dominio hegemónico en un deporte, y no hay quien pueda contrarrestar su poderío se tiende a decir que tal competencia se torna fome, poco atractiva, hasta aburrida. Pero está la otra forma de dimensionarla. Darse cuenta que se está frente a un hecho histórico y quizás nadie más, o muy pocos, podrán repetir campañas de tal naturaleza. En el Moto GP encontramos uno de estos ejemplos.

Marc Márquez, tal cual ya lo hicieron Valentino Rossi, Michael Doohan y Giacomo Agostini, está marcando época, ya posee cinco títulos y va derechito a conquistar uno más. Así quedó demostrado en el Gran Premio de Aragón, logrando el octavo triunfo de este año, en catorce carreras, y los 98 puntos que tiene de ventaja sobre el italiano Andrea Dovizioso en las cinco que quedan de aquí a fin de año hablan de una tarea titánica o una catástrofe como únicas alternativas para que le arrebaten el merecido cetro.

Con sólo 26 años el oriundo de Lérida puede perfectamente aspirar a romper todos los registros, y más que renegar de una competencia que prueba tras prueba lo erige en el candidato número uno, es mejor ceder y renunciar a mezquinos pensamientos y disfrutar su calidad, ser parte, aunque sea como espectador, de una leyenda viviente.

Fome es lo que pasará en el Mundial de Atletismo que comienza este 27 de septiembre en Doha, Qatar, ya que una vez más la Federación Internacional de este deporte determinó que Rusia no participará por evidencias de dopaje generalizado. Los euroasiáticos señalaron que hay 14 deportistas que más allá de sus deseos no podrán tomar parte de este evento como neutrales, ya que hay una investigación abierta contra ellos. Una de esos competidores es la campeona olímpica de Londres 2012 en salto alto Ana Chicherova. Aunque no todos lo toman como un ataque directo hacia Rusia, ya que María Lasitskene, la actual mejor saltadora en altura del orbe, habló fuerte contra el dopaje en su país. Señaló que no ha visto una clara mejoría y está aburrida de competir sin bandera ni himno. Con ella son 29 los que estarán en la misma condición, destacando también el monarca planetario de los 110 vallas Serguéi Shubenkov.

La lucha contra el consumo de sustancias prohibidas no debe tener tregua alguna y ojalá no sólo sea un tema político que apunte a descubrir únicamente a algunos de los que hacen trampa. El esfuerzo del entrenamiento y gimnasio no debe ser enlodado por aquellos que quieren el camino corto. Y deben caer todos, independiente del color de sus banderas.

"Van a ganar los de siempre". Puede ser cierta esa afirmación respecto del Mundial de Rugby. La supremacía de las potencias es notoria. Pero no se trata de un solo "quince", al menos a Japón llegaron cinco equipos con claras opciones de ganar el trofeo Webb Ellis, y eso habla por sí que las disputas serán reñidas y los partidos ofrecerán espectáculo seguro. Nueva Zelanda, Australia, Gales, Inglaterra e Irlanda ya lo dejaron claro en sus estrenos. Triunfos sólidos de estos "candidatos". Y sumen a Sudáfrica y Argentina que pese a sus derrotas iniciales pueden dar mucho, junto a Francia que en un encuentro apasionante dio cuenta de los "Pumas" por 23-21. Fiji, potencia del "Seven", tampoco deja indiferente en sus partidos, y su traspié 21-39 frente a los "Wallabies" ha sido uno delos mejores cotejos. Y eso que recién se cumplió la primera fecha.

Cuando hay un permanente ganador porque los otros no tienen capacidad claro que resulta aburrido. En cambio si analizas que todos han dado pasos hacia adelante, y son varios los que pueden pelear el máximo cetro, estamos frente a una gran competencia, más allá que la gane uno de los de siempre. Acá el recorrido que nos ofrecerán durante este mes y medio tiende a ser interesante e invita a no perder partido –o al menos los resúmenes dada la diferencia horaria con los nipones-. Hay espectáculo garantizado. ¿Fome? En ningún caso.