La columna de José Arnaldo Pérez: Una vez más

La idea es que las noticias nos sorprendan, así se genera ese quiebre que provoca curiosidad. Aunque también es positivo cuando los resultados del deporte van asociados a repetir logros sobresalientes. Y Kristel Köbrich, una vez más, escribe páginas en su historia que la tienen sin discusión alguna como la mejor nadadora nacional de todos los tiempos. Medalla tras medalla, récord tras récord, acumula hitos, tantos como apodos se le han dado, desde la "Sirenita", la "Alemana" y ahora la "Cobra", son los que le han acompañado en una ruta llena de esfuerzos y sacrificios, que tienen una nueva recompensa: asistir a sus quintos Juegos Olímpicos, igualando a Erika Olivera, pero con la salvedad que ella los ha hecho de forma consecutiva, a diferencia de la fondista que los hizo intercalados.

Kristel Köbrich al fin podrá disputar en los Juegos su mejor prueba, los 1.500 libres, que para Tokio sí están en la lista de competencias. Lástima que previamente no lo estuvieron, ya que de seguro las finales olímpicas hubiesen sido más que seguras. Quedar entre las que van por medallas sería el gran premio a una carrera que en eventos internacionales comenzaron para ella en Belém Do Pará en los Odesur del 2002. Y no podía ser de otra forma, subiéndose allí al podio.

Los que una vez más nos pusieron en lo más alto del podio fueron los primos Grimalt que en la fecha de Sydney del World Tour derrotaron al binomio italiano de Enrico Rossi y Adrián Carmbula por parciales de 21-18 y 21-12. Esta es su segunda conquista de nivel planetario que se suma a la de Tokio el año pasado, y es a la ciudad japonesa donde apuntan estos cultores de vóleibol playa. Pero antes de los Olímpicos están los Panamericanos de Lima, donde sigue creciendo el contingente nacional que dirá presente. El Tae Kwon Don anotó a cinco deportistas en el clasificatorio que se disputó en República Dominicana.

En Chile muchas veces atacamos lo periférico y no nos centramos en lo esencial. Unos kilos demás en el levantador de pesas Arley Méndez desataron la alharaca sin detenerse a analizar que esta subida de peso fue porque participará de una nueva categoría, misma donde pretende obtener resultados positivos en Tokio el próximo año.

En Las Vegas Méndez una vez más superó a sus rivales y se quedó con el oro totalizando 377 kilos, distante aún de los 403 con que el iraní Sohrab Moradi obtuvo el primer lugar en Río 2016. Pero kilos más, kilos menos junto a María Fernanda Valdés son las cartas que Chile está jugando en este ciclo, a quienes se agrega Katherine Landeros que obtuvo una presea de plata en arranque y bronce en envión y total olímpico en la categoría de 49 kilos... Como para romper el dicho aquel de "lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas". Por favor no, que se repita en distintos lugares.

El Moomba Masters del Esquí Náutico es una suerte de evento imperdible, donde concurren los más destacados participantes de todo el planeta. Y una vez, era que no, Rodrigo Miranda llevó a Chile al podio, ya que se trajo una medalla de plata desde Australia. Logro que espera repetir, e incluso mejorar, en el Sudamericano de deportes de Playa en Rosario, donde la delegación nacional sumará 110 competidores.

Pero no todas las noticas que se repiten son para aplaudir. La paliza que Argentina XV le dio a los "Cóndores" 85-10 dejaron a Chile en el último lugar de Americas Rugby Championship nuevamente. Y por más que se quiera atenuar el resultado con explicaciones la realidad es que los rivales van más rápido en el crecimiento que nosotros. Es cierto que a Brasil –a quienes antes se le ganaba con mucha facilidad- se estuvo a punto de derrotar. Pero eso no sirve, ya que los casi no cuentan. Y si no se hace algo radical o análogo a lo del "Seven" seguiremos en los puestos de abajo. Una vez más.