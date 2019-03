La columna de Marcelo Barticciotto: Es obligatorio hacerse respetar

Cuando parecía que las aguas volvían a aquietarse en Colo Colo, nuevamente una gran tormenta las hizo remecer con Aníbal Mosa volviendo otra vez al ataque.

Paul Fontaine, la mano derecha de Mosa renunció y la salida de un miembro de la mesa directiva hace que haya que votar por una nueva composición del directorio en una nueva junta de accionistas ¿Simple coincidencia o pura estrategia?

No sólo eso, el puertomontino compró un siete por ciento más de acciones y con las que ya poseía, ahora tiene derecho a un nuevo director, quedando con tres asientos.

Quedarían por el lado de Gabriel Ruiz-Tagle con cuatro y el Club Social con dos, siendo otra vez el que puede inclinar la balanza para un lado o para el otro este último. Es decir, el tantas veces ninguneado y dejado de lado CSyD terminará definiendo al nuevo presidente de ByN.

Hasta que no haya el dinero para comprar las acciones, el Club Social no va a poder tomar las riendas del Club. No estoy muy de acuerdo con esto, pero por ahora no queda alternativa, y por eso es que en esta oportunidad es obligatorio hacerse respetar y definir los beneficios para los pocos socios que pagan sus cuotas por amor a su club (deberían hacerlo todos los que dicen amar a ColoColo).

Si no hay otra alternativa y la elección de un presidente es inminente, votar por el mal menor y por el que se comprometa mediante una promesa pública delante del hincha, que va entregar beneficios reales para un verdadero desarrollo del club. Porque votar en blanco le daría nuevamente la presidencia a Ruiz-Tagle, por eso le digo que votar por el mal menor y por el que se comprometa verdaderamente por el club social.

Cuando parecía que el rendimiento del equipo traía la calma y reinaba el silencio, desde adentro del mismo club empezaron otra vez a hacer ruido, y eso sí que molesta.