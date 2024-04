Matías Camacho explicó por qué voto por Aníbal Mosa como nuevo presidente de Blanco y Negro

Finalmente Aníbal Mosa volvió a la presidencia de Blanco y Negro, luego que ganara la votación en la mesa directiva por cinco votos a cuatro, y será el nuevo mandamás de la Sociedad Anónima por los próximos tres años, salvo que durante esta temporada, como ha acontecido habitualmente, renuncie un integrante y en abril del 2025 debiese buscarse un nuevo presidente.

Una vez más existieron tres bloques en disputa, el de Vial-Ruiz-Tagle, el de Mosa, y el de Colo Colo, a quienes se les denomina “el club social”, por lo que los dos primeros debieron acudir a la entidad que preside Matías Camacho para obtener los votos necesarios para encabezar la concesionaria.

Contrariamente a lo que pasó en las dos última elecciones, Colo Colo optó por apoyar a Mosa, y Matías Camacho explicó por qué ahora le brindaron su apoyo: “hay puntos en común de proyectos y visiones conjuntas del periodo que viene. Son decisiones coyunturales que responden a determinados periodos. Este año nos parece hacer un cambio”, apuntó.

Camacho señaló también que luego de dos años al frente de Alfredo Stöhwing pensaron que ameritaba un cambio, pero que no buscaron ellos como Colo Colo contralar la concesionaria: “Nosotros nunca buscamos un cargo en Blanco y Negro, no es nuestro objetivo. El apoyo a Mosa tiene que ver con una evaluación que no es positiva”.