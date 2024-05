Ulises Ortegoza: La sorpresa de La Roja que debutó a los 21 años en el profesionalismo

Ricardo Gareca entregó la lista de jugadores reservados para disputar la Copa América en Estados Unidos a partir del 20 de junio. La prenómina está conformada por 55 jugadores y el 12 de junio deberá entregar el listado oficial de 23 futbolistas.

La publicación de la selección generó sorpresa por varios nombres, pero uno en particular se llevó todas las búsquedas: Ulises Ortegoza. ¿Quién es el volante de Talleres que está dentro de los 55 seleccionados para la Roja?

Nacido en San Nicolás de los Arroyos, Diego Ulises Ortegoza es nieto de una chilena. Su abuela paterna le otorgó la nacionalidad y ya en marzo de este año, en el otro lado de la cordillera, aseguraban que tenía todos los trámites listos para ser parte del combinado que dirige el 'Tigre' Gareca.

Sus primeros pasos en el fútbol

La carrera del volante de 27 años es corta. Inició su vida como futbolista profesional en 2018, a los 21 años. Se probó en el equipo Los Andes, pasó la prueba y jugó algunos partidos como reserva. "En 2019 me subieron a primera, el equipo descendió a la B Metropolitana y empecé a jugar, pero me agarró la pandemia", señaló en una entrevista a SportCenter en 2022.

Después de dos temporadas vistiendo los colores del Club Atlético Los Andes, en enero de 2022 recibió una oferta de Gimnasia de Mendoza para jugar en la Primera B Nacional. Allí disputó 17 partidos y marcó seis goles, estadísticas que lo llevaron a firmar por el elenco cordobés.

En junio de 2022, Ortegoza se convirtió en jugador de la Primera División Argentina y en menos de siete meses pasó por tres divisiones del fútbol trasandino.

El 24 de septiembre de ese año, el nacionalizado chileno dio de qué hablar en el país vecino: le dio el triunfo a su equipo ante River Plate en el Monumental a los 90'+2 jugando por la Liga trasandina. "Vengo de jugar el ascenso y la verdad es que esto es premio al esfuerzo y a la dedicación que uno le mete día a día", declaró emocionado tras anotarle a River en su casa.

La emoción del argentino-chileno

Uno de los pocos registros de Ulises Ortegoza hablando con la prensa sobre su vida es después de haberle convertido a River. En esa declaración, el periodista de SportsCenter le pide hablarle al "Ulises del pasado" y el futbolista responde: "Le diría que gracias por soñar, y al de hoy, le diría que gracias por seguir metiéndole y confiar en uno. Eso es lo que nunca se debe perder, confiar en uno".

"Siempre miro para atrás, cada pasito que doy hacia adelante miro hacia atrás y valoro todo. Cada granito de arena se valora. No me lo puedo explicar, la verdad es que sí lo soñaba, pero no de esta manera. Todo se fue dando de a poco, estaba preparado y lo tomaba con mucha naturalidad porque esa es la personalidad que tengo. Estoy muy contento", termina de declarar el jugador de 27 años.