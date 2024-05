Nicolás Jarry va por su primer título en un Masters 1000

Nicolás Jarry (24º del ranking de la Atp) enfrentará hoy domingo a partir de las 11:00 de la mañana (15:00 GMT) su primera final de un torneo Masters 1000, cuando choque en el foro itálico de Roma contra el alemán Alexander Zverev (5º)

Jarry viene de vencer en un partido muy trabajaao a Tommy Paul (16º) de los Estados Unidos, a quien derrotó el viernes por parciales de 6-3; 6-7 (3) y 6-3, que le permitieron además trepar al lugar 17º del escalafón. Alcanzando el mejor puesto de su carrera.

El rival del “príncipe” viene de derrivar a otro chileno, ya que Zverev dio cuenta de Alejandro Tabilo (32º), aunque no excento de dificultades porque “Jano” lo apabulló en el primer set con un parcial de 6-1. Pero luego el germano enmendó el rumbo y se quedó con las siguientes mangas por 7-6 (4) y 6-2

