El dramático presente de campeón con Colo Colo: Duerme en su auto y vive en la calle

Este lunes 6 de mayo, el pueblo colocolino viralizó una publicación en redes sociales sobre uno de los campeones con el club en los años '60.

Se trata de José 'Pelao' González (84), quien debe dormir en su vehículo ubicado en la calle, al no tener un lugar estable para pernoctar tras perder su casa.

José "Pelao" González, 2 veces campeón con @ColoColo @CSDColoColo y clave en Clasificatorias Mundial 66 perdió su casa y se queda donde lo pille la noche. Necesita ayuda. Se le ve por plaza Bogotá/barrio Franklin



(En foto sus reflexiones del libro "Yo iba entre las canchas") pic.twitter.com/HNNeFazGem — Revista El Zorro (@revistaelzorro) May 6, 2024

"Pese a todos esos pergaminos, su presente es complejo, pues a los 84 años perdió su casa en los últimos días, con lo que él duerme en su auto, donde lo pille la noche. En paralelo, su esposa se encuentra en un hogar para adultos mayores mientras él sufre al no tener hogar, cuestión que tiene complicado a sus cercanos", expuso Radio ADN en su sitio web.

Además, Leonel Herrera, uno de los referentes históricos del club, emitió conceptos tras enterarse de la lamentable situación.

"Es una noticia muy lamentable lo que está viviendo, merece todo el apoyo de la gente de Colo Colo. Yo no sabía, pero me voy a empezar a mover, a llamar a los dirigentes de Colo Colo. No lo podemos dejar solo, hay que apoyarlo. Los colocolinos siempre vamos a estar dispuesto a ayudar, sobre todo a un símbolo de la década de los 60″, expresó Herrera sobre el tema.