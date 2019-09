La columna de Pelotazo: Las pruebas de Rueda

El campeonato nacional para unos días para darle cabida a la Copa Chile y a la nueva fecha FIFA.

En esta última la Roja jugará ante Argentina y Honduras, y será la ocasión para que Reinaldo Rueda vea jugadores con miras a las clasificatorias que comienzan en marzo próximo.

A 72 horas del choque con la albiceleste vale recalcar la importancia de esta nómina ¿En qué sentido? En que lo más importante para el técnico es encontrar alternativas para completar un plantel, que prácticamente es el que fue a la Copa América pasada, y no convocar a los que ya están probados. Salvo excepciones.

Esto implica un riesgo inmediato: sufrir derrotas que estén lejos de las expectativas, pero que sin duda darán lecciones a los seleccionados y al entrenador.

Miremos a Argentina. En 81 encuentros, Chile ganó sólo seis. Perder con ellos no es una novedad, sin embargo, la forma en que se caiga puede alterar el presente de la Roja.

Con Honduras no hay drama: cuatro triunfos en seis partidos.

La selección es lo más importante y los jugadores, todos, tienen que estar siempre. Sin embargo, a veces hay que priorizar porque, ¿de qué sirve que vengan todos ahora y ganemos los dos amistosos, si después los jugadores quedarán relegados en sus clubes, no jugarán y llegarán con pocos minutos en cancha cuando comiencen las eliminatorias? De nada.

Ante ello se agradecen gestos como los del Inter de Milán, que en la misma semana que llegó Alexis Sánchez a su nuevo club, le dio permiso para ir a un encuentro de la gira.

Ojalá los convocados aprovechen la oportunidad. José Bizama, Felipe Campos, Francisco Sierralta, Guillermo Soto, Sebastián Vegas, Tomás Alarcón, Claudio Baeza, César Pinares, Ignacio Jeraldino y Jean Meneses son 10 jugadores que están llamados a mostrar sus condiciones si acaso Rueda les da la chance de jugar. Sobre todo Jeraldino y Meneses, dado que la Roja está necesitada de goles.

Sólo me salta una duda con Sierralta. Buen defensa, por algo está en la liga italiana, pero si no ha jugado nada en Udinese... ¿Por qué está nominado? Porque ese fue el argumento para no convocar a Claudio Bravo, que no jugaba en Inglaterra. No es necesario inventar, basta con decir la verdad.

En ese sentido ya habrá tiempo, espero que pronto, para solucionar los problemas extra futbolísticos. Por el bien de la selección chilena.