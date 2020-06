La columna de Pelotazo: Los mejores de la historia

Este domingo Cafú cumplió 50 años. Para muchos, y me incluyo, el mejor lateral derecho de la historia del fútbol. Y ojo que no era fácil dejar a un lado a Djalma Santos. Ambos ganaron dos mundiales con Brasil, pero Marcos Evangelista brilló en Europa y ganó todo lo que jugó. O casi todo, porque no pudo ganar la Liga Española con el Zaragoza.

En 2019, en un viaje a Perú, el ex defensor del Milan manifestó que el Sao Paulo de Telé Santana era tan bueno como el Barcelona de Josep Guardiola.

Cada uno tiene su opinión al respecto, pero a favor de los brasileños podemos decir que fueron bicampeones sudamericanos (los otros no), bicampeones del mundo (los otros no) y no gastaron millones de dólares para formar un plantel exitoso.

Quedan a la par en que ambos cuadros fueron la base de sus selecciones en mundiales donde fueron campeones: Brasil 1994 y España 2010.

Y a favor de los catalanes podemos decir que tenían a uno de los dos mejores futbolistas del momento, Lionel Messi, quien les ha solucionado varios partidos y problemas.

Ante ello, les planteo un desafío: ¿Cuáles son los diez mejores equipos de la historia? Les presento mis candidatos, donde están los dos ya mencionados. No están en orden de calidad, sino en orden de tiempo y dando valor a los logros obtenidos.

Real Madrid (1956-60): pentacampeón de Europa y campeón del mundo

Santos (1962-63): bicampeón de América y del mundo

Ajax (1971-73): tricampeón de Europa y campeón del mundo

Independiente (1972-75): tetracampeón de América y campeón del mundo

Bayern Munich (1974-76): tricampeón de Europa y campeón del mundo

Milan (1989-90): bicampeón de Europa y del mundo

Sao Paulo (1992-93): bicampeón de América y del mundo

Boca Juniors (2000-01): bicampeón de América y campeón del mundo

Barcelona (2009-11): campeón de Europa dos veces en tres años y campeón del mundo en esos años

Real Madrid (2016-18): tricampeón de Europa y del mundo