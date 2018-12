La columna de Rodrigo Goldberg: Denle cuerda

Jorge Valdivia nuevamente es observado desde Brasil. Tal como en enero lo hizo Flamengo, hoy Santos pregunta por el 10 chileno.

Y claro, Jorge Sampaoli no sólo lo conoce, además admira el fútbol del colocolino lo cual reconoció siendo entrenador de la U.

El "Mago" es un jugador distinto desde varios puntos de vista. Normalmente los talentosos, conocedores de sus dotes, suelen mostrar algo de rebeldía e individualismo, entendiendo que gran parte del resultado pasa por sus pies. Durante este año que ya termina Valdivia, además de su talento, mostró un interesante despliegue físico en un equipo mayor como el de Colo Colo. Contrató a un entrenador personal y realizó un trabajo físico exigente para poder rendir a la altura.

Creo no equivocarme en afirmar que fue el mejor de los albos en la última Copa Libertadores.

Llama la atención que mientras algunos en Chile siguen mirando más su carné que su fútbol, en Brasil, una liga largamente más competitiva y desarrollada, siguen su campaña con admiración y deseo. Parto por Reinaldo Rueda quien lo ha puesto como ejemplo a la hora de no nominarlo por un tema etario.

Es curioso que cuando un jugador mayor se equivoca lo primero que se arguye es la edad, cosa que el joven no sufre. Es cierto que la edad te pone más lento y con menos chispa (o chispeza si lo prefiere), pero mejora la toma de decisiones. Por eso en un equipo tiene que haber de todo, especialmente si se trata de una selección.

El gran problema para Rueda es que su plan original no ha resultado todo lo bien que él hubiese esperado. No sólo en términos de resultado si no además en funcionamiento colectivo e individual donde la campaña nos deja un sabor mas amargo que otra cosa.

Esto no quiere decir per se que su presencia cambiará el destino de la selección. Pero en un equipo sin gol y, especialmente sin sorpresa, jugadores como Valdivia son fundamentales. Probablemente no llegue a las próximas clasificatorias, pero no es razón para no aprovecharlo en lo que le quede de alto rendimiento.

Me alegra que siga sonando fuera de Chile, que lo quieran de Brasil donde ya brilló. Bien por Valdivia y bien por quien lo quiera. Denle cuerda, que "Mago" queda para rato.