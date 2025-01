Código promocional Jugabet: "JBPUESTA" | 2025

Cuál es el código promocional Jugabet?

El código promocional Jugabet para Chile es "JBPUESTA". Ingresando este código al momento de realizar el registro en el operador, se puede conseguir un bono de bienvenida para apuestas deportivas, casino, e-sports o juegos instantaneos.

Bono de bienvenida Apuestas Deportivas 275% + 14.000 CLP en apuestas gratis JBPUESTA

Bono de bienvenida Casino 275% + 300 giros gratis Bono de bienvenida E-Sports 275% + apuesta gratis de 14.000 CLP Bono de bienvenida Casino en vivo 275% + 300 giros gratis

Jugabet premia a los nuevos clientes con bonificaciones sobre los primeros cinco depósitos realizados en la plataforma, además de apuestas y giros gratis. En este artículo encontrarás información sobre este beneficio y otras ventajas de elegir a Jugabet como plataforma para apostar.

¿Qué ofrece el código promocional Jugabet?

Ingresa el código promocional Jugabet exclusivo: JBPUESTA

Registrándose con el código promocional, los nuevos clientes pueden acceder a uno de los bonos de bienvenida disponibles: para deportes, casino, E-Sports o Juegos Instantáneos.

Jugabet es la única casa de apuestas que ofrece tanta variedad de bonos de bienvenida; estos incluyen una combinación de bonificaciones y apuestas gratuitas en eventos y de giros gratis para quienes prefieren los juegos de azar.

Bono de bienvenida Jugabet para deportes: 275% + 14.000 en apuestas gratis

Con el Jugabet código promocional, se obtiene el paquete de bienvenida para deportes que consiste en una bonificación sobre los primeros cinco depósitos realizados, así como también apuestas o giros sin coste, distribuido de la siguiente manera:

Primero : Bonificación del 125% hasta 500.000 CLP, más 2.000 CLP en apuestas gratis.

: Bonificación del más 2.000 CLP en apuestas gratis. Segundo : 3.000 CLP en apuestas gratuitas.

: Tercero : Bonificación del 50% del monto del depósito, más 2.000 en apuestas gratis .

: Bonificación del . Cuarto : 3.000 CLP en apuestas gratuitas.

: Quinto: 100% del depósito más 4.000 CLP en apuestas gratis.

Bono de bienvenida Jugabet para casino: 275% + 300 giros gratis

La bonificación para el casino consiste en un paquete de bienvenida que premia los primeros cinco depósitos realizados en la plataforma, distribuidos de la siguiente manera:

Primero: Bonificación del 125%, +50 giros gratis .

Bonificación del . Segundo: Al realizar una recarga de saldo, se obtienen 25 giros gratuitos .

Al realizar una recarga de saldo, se obtienen . Tercero: Bonificación del 50% del monto del depósito y 50 giros gratis.

Bonificación del Cuarto: 50 giros gratis.

50 giros gratis. Quinto: Bonificación del 100% del monto depositado, +100 giros gratis.

Cada uno de estos depósitos debe ser de al menos 5.000 CLP y realizarse con un máximo de 7 días de diferencia uno de otro.

Bono de bienvenida Jugabet para e-Sports: 275% + 14.000 en apuestas gratis

Ahora puedes utilizar tu bono de bienvenida en los E-Sports, con los mismo beneficios e idénticos términos y condiciones que para los deportes.

Bono de bienvenida para casino en vivo: 275% + 300 giros gratis

Este paquete de bienvenida te ofrece una bonificación por los cinco primeros depósitos realizados en la plataforma, por un total del 275% y 300 giros gratis.

Términos y condiciones del bono Jugabet

El código Jugabet ofrece beneficios exclusivos para quienes se registren como nuevos clientes. Sin embargo, cada bono o promoción tiene términos y condiciones que regulan su uso, para una absoluta claridad sobre su funcionamiento. Es muy importante comprender y familiarizarse con estas reglas para sacar el máximo provecho de la oferta y evitar sorpresas.

Para utilizar el código de promoción Jugabet, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Ser residente chileno.

Elegir el bono de deportes o casino al registrarse.

Realizar un primer depósito dentro de los 7 días.

Descripción Deportes Casino Código promocional JBPUESTA JBPUESTA Beneficio 275% hasta 1.500.000 CLP + 14.000 en apuestas gratis 275% hasta 1.500.000 CLP + 300 giros gratis Período de validez 7 días 7 días Depósito mínimo 5.000 CLP 5.000 CLP Rollover 7x 35x

¿Cómo utilizar el Jugabet código promocional? Registrarse en Jugabet

Ingresa a la página web oficial de Jugabet. Haz clic en “Registrarse” y completa el formulario de registro. Antes de continuar, selecciona el bono de bienvenida que prefieras recibir. Verifica tu cuenta y haz el primer depósito de al menos $4000 CLP para que el bono se aplique. Con la sesión iniciada, ve a la sección de bonos y haz clic en “Código promocional” para ingresarlo. Cuando veas el bono reflejado en tu cuenta, puedes comenzar a apostarlo siguiendo los términos y condiciones.

Consejos para maximizar los beneficios del código Jugabet.

Lee bien los términos y condiciones del bono: Asegúrate de comprender los mercados, cuotas, plazos y rollover antes de comenzar a jugar, para que todo lo que apuestes sea elegible para el bono.

Asegúrate de comprender los mercados, cuotas, plazos y rollover antes de comenzar a jugar, para que todo lo que apuestes sea elegible para el bono. Elige deportes o juegos conocidos: Comienza apostando en lo que conozcas y en lo que te sientas cómodo.

Comienza apostando en lo que conozcas y en lo que te sientas cómodo. Analiza la información: Aprovecha herramientas como las estadísticas para tomar las decisiones.

Aprovecha herramientas como las estadísticas para tomar las decisiones. Juega responsablemente: Establece límites de tiempo y de montos, cuidando siempre tu bankroll.

Otros bonos donde utilizar el código promocional

Además del bono de bienvenida, este operador ofrece una serie de bonos y promociones que los clientes pueden aprovechar, tanto en la sección de deportes como en el casino, para maximizar sus posibles ganancias.

Bonificación Parlay hasta el 100%: Realiza una apuesta deportiva combinada de tres o más selecciones y, si ésta resulta ganadora, obtendrás una bonificación de entre el 3% y el 100% extra de tus ganancias, dependiendo de la cantidad de selecciones incluídas.

100% seguro de apuesta: Inscríbete en la oferta, realiza una apuesta parlay de al menos cinco selecciones y, en el caso de no acertar una de ellas, recibirás el 100% de reembolso de lo que apostaste.

3.500 CLP Apuesta gratis de 5+1: Realzia un depósito y dirígete a la sección de la promoción de apuesta gratis 5+1. Realzia 5 apuestas y gana una adicional.

Las últimas promociones del operador

Haz tus predicciones para Wanderers vs. Colo-Colo: Responde 5 preguntas sobre el resultado del próximo partido del Colo-Colo. Además, acertando el número exacto de goles del Colo-Colo, puedes duplicar tu premio.

Torneo de batalla semanal: Completa las misiones diarias que Jugabet te propone, posiciónate entre los mejores clasificados y gana apuestas, giros gratis y premios en efectivo.

Ventajas del Jugabet código promocional

Siguiendo el enlace que encuentras en este artículo, te dirigirás al sitio oficial del operador de manera segura. Una vez creada la cuenta con el código, podrás obtener el paquete de bienvenida que prefieras: el deportivo o el de casino.

Aumento del saldo inicial

Aunque debes realizar un abono para obtener la bonificación por nuevo cliente, obtienes una multiplicación de depósitos, y asimismo recibirás apuestas y giros de manera gratuita. Esto aumenta el tiempo juego, dándote mayores posibilidades de ganar y la oportunidad de explorar la plataforma, juegos, deportes, mercados y demás ofertas.

Programa promocional completo

Después de disfrutar del paquete para nuevos jugadores, se puede acceder a la amplia sección de promociones para clientes más antiguos. Este operador cuenta con uno de los programas más completos de las casas, que consisten en bonificaciones por recarga, aumento de cuotas, cashback, sorteos, torneos y promociones especiales para los eventos importantes en curso.

Elige las ofertas que más te atraigan, continúa ganando práctica y al mismo tiempo aumentarás tus potenciales ganancias.

Seguridad del jugador

El código promocional de Jugabet te brinda toda la seguridad de saber que estás jugando en una casa confiable, correctamente habilitada, que pone a disposición de sus clientes un completo programa de juego responsable.

Este operador protege tanto la información personal de sus clientes con tecnología de encriptado y protección de datos, como su integridad. Recuerda que debes tener mínimo 18 años.

Herramientas de apuestas Jugabet

Este operador ofrece una serie de herramientas a disposición de los clientes y que pueden aprovecharse para mejorar la experiencia de juego y aumentar las probabilidades de ganar.

A continuación, detallamos algunas de las herramientas más importantes de Jugabet.

Apuestas en vivo

La diferencia de las apuestas hechas antes del partido y aquellas en vivo es que estas últimas se realizan mientras el partido se está jugando. Las apuestas en vivo son más emocionantes, ya que los pronósticos se pueden hacer basándose en las estadísticas en tiempo real.

Las cuotas de las jugadas en vivo se modifican continuamente a medida que cambian las probabilidades debido a situaciones como goles, lesiones de jugadores o amonestaciones.

Si bien en vivo se ofrecen cuotas más bajas, también es cierto que las probabilidades de acierto son mayores. Es conveniente aprovecharlas para jugar en mercados más específicos, como marcador exacto o el total de goles del evento.

Cash Out

El cash out consiste en cerrar una apuesta antes de que el evento sobre el que se apostó finalice. De esta manera, es posible asegurarse una pequeña ganancia o disminuir las pérdidas ante la posibilidad de que el pronóstico resulte equivocado.

Top Combinadas

Esta herramienta es un registro estadístico de los pronósticos que están realizando otros clientes de la plataforma. Es decir, un ranking de las 10 apuestas combinadas a las que otros jugadores están apostando con mayor frecuencia, y que pueden resultarte atractivas e inspiradoras.

Testimonios y experiencias de Usuarios de Jugabet

***** Entre tantas casas me decidí por Jugabet porque tiene uno de los mejores bonos de bienvenida. Mi consejo es que no depositen un monto muy grande si no van a poder cumplir con el rollover, a mí me fue genial, me encanta la plataforma tan colorida. Julia Nieves.



**** Me inscribí con el código promocional y elegí el bono para deportes, el fútbol es mi favorito. Estoy disfrutando de todos los campeonatos y este año de la clasificación para el mundial, estoy en mi salsa. Ricardo.



*** Me gusta la plataforma porque no tengo idea de tecnología pero la puedo manejar muy bien, es muy simple de usar, pero me gustaría que tuvieran más promociones. Jorge N.

Otros bonos de bienvenida como el bono del código Jugabet

Operador tipo de Bono de Bienvenida Valor del bono código promocional Jugabet Bono por primer depósito 275% + 14.000 CLP en apuestas gratis JBPUESTA

20bet Bono por primer depósito 100% de reintegro hasta $100.000 CLP LIBREPLUS Rojabet Bono por primer depósito 100% de reintegro hasta $200.000 CLP Ver bono de bienvenida Rojabet

Utiliza tu código desde la Jugabet app

Con Jugabet puedes usar tu recompensa al registrarte desde la app, gracias a esta oferta podrás realizar apuestas de manera sencilla y ágil, dónde sea que estés. La aplicación solo está disponible para sistemas operativos Android.

El proceso para conseguir el bono de bienvenida por la app es, igualmente, a través del proceso de registro:

Descarga la app Jugabet en tu dispositivo móvil. Haz clic en el botón “registrarse” que se presenta apenas abres la app. Ingresa tus datos y tu promoción Jugabet. Valida tu cuenta.

Una vez que tu cuenta Jugabet esté creada, podrás entrar en la app y encontrar toda la información de tu bono en tu espacio personal.

Descargar la app Jugabet

Para descargarla solo deberás ingresar al sitio de Jugabet desde tu buscador. Al final de la pantalla encontrarás un ícono de "Google Play" para descargar la aplicación, solo debes cliquear allí y la aplicación se instalará automáticamente.

Si tienes Play Store en tu dispositivo, puedes optar por buscarla allí mismo y descargarla.

Próximos eventos para apostar

A la espera de que comience nuevamente la Primera División del fútbol chileno, te proponemos estos próximos eventos deportivas para apostar.

En Jugabet, apuesta en tus partidos favoritos con cuotas muy convenientes. Explora también el Bet Builder para crear tu apuesta de manera sencilla.

Copa Fecha Equipos Local Empate Visitante Serie A Italia 10/01 Lazio vs. Como 1.84 3.68 4.69 Serie A Italia 11/01 Empoli vs. Lecce 2.08 3.18 4.34 Serie A Italia 11/01 Udinese vs. Atalanta 5.20 4.14 1.68 Serie A Italia 11/01 Torino vs. Juventus 5.05 3.30 1.89 Serie A Italia 11/01 Milan vs. Cagliari 1.38 5.30 8.79 Serie A Italia 12/01 Genoa vs. Parma 1.96 3.63 4.14 Serie A Italia 12/01 Venezia vs. Inter 10.60 5.86 1.31

Recomendación de esta semana del experto

♣ Esta semana, te proponemos aprovechar la promoción de Jugabet para el próximo partido del Colo-Colo el 9 de enero. Responde 5 preguntas y gana una apuesta gratis de 10.000 CLP. Además, - acertando el resultado exacto de los goles del Colo-Colo puedes duplicar el premio.

Procesos de pago y retiro en Jugabet

Jugabet ofrece diferentes métodos de pago como:

transferencias bancarias Banco BCI Banco BICE Banco de Chile entre otros...

tarjetas de crédito y débito ,

, billeteras electrónicas como: MACH Skrill Neteller

como: Webpay

Ingresa a tu perfil y en la sección de pagos podrás ver los métodos disponibles para depositar y retirar tu saldo.

Conclusión sobre el código promocional Jugabet

El paquete de bienvenida que ofrece el código Jugabet resulta muy atractivo para los nuevos clientes. Las opiniones de otros usuarios chilenos que ya lo han utilizado dan cuenta de su satisfacción apostando con este operador. El bono de nuevo cliente es una gran oportunidad para incrementar la duración de las sesiones de juego y aumentar las chances de ganar.



Por otro lado, también los clientes más antiguos disfrutan de uno de los programas de bonificaciones más completos. Sin embargo, todos gozan de la tranquilidad de operar con una plataforma bet segura, enfocada en la protección de la información e integridad de sus clientes.

PROS CONTRAS Paquete de bienvenida para primeros cinco depósitos

Promociones especiales próximos eventos

Apuestas y giros gratis

Amplio programa de promociones para clientes antiguos

Ofrece App móvil

Se destaca la seguridad App únicamente para Android

Requisitos de apuesta

Plazo de 7 días para solicitar bono





Preguntas Frecuentes sobre el Jugabet código promocional

¿Cómo crear una cuenta en Jugabet?

Para crear una cuenta en Jugabet dirígete al sitio oficial del operador, dale clic al botón de registro y completa el formulario de datos. Puedes utilizar el código que encuentras en este artículo y obtendrás el incentivo de registro al realizar tu primer depósito.

¿Cuántos códigos puedo utilizar?

Solo se permite un código por cliente, familia, domicilio, dirección IP y método de pago utilizado para depositar en la plataforma. Al momento de reclamar el premio para nuevos clientes, deberás elegir entre el paquete para nuevos jugadores para apuestas deportivas o para el casino.

¿Cuánto tiempo tengo para usar el código Jugabet?

Una vez que te registres con el código promocional Jugabet, tienes 7 días de plazo para solicitar tu paquete de bienvenida. Toda la lógica del bono funciona de la misma manera: después del primer depósito, tiene siete días hasta realizar el segundo, y así sucesivamente hasta el quinto depósito que completa el bono de jugadores nuevos

¿Es posible utilizar el código promocional desde la App?

Sí, regístrate con el código Jugabet desde su aplicación móvil. Si ya te has registrado desde la web, de todos modos podrás continuar jugando desde la App y disfrutar del bono de bienvenida.

Otros códigos promocionales:

