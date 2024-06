Estrategias de apuestas deportivas Bet365

Con alrededor de 80 deportes y categorías de apuesta, sin mencionar los miles de mercados disponibles, las posibilidades estratégicas para apostar en Bet365 son muy completas y variadas. Además, el propio operador brinda distintos recursos y herramientas que te permiten maximizar tus oportunidades de sacar beneficios. ¿Quieres conocer las mejores estrategias de apuestas deportivas en Bet365? ¡Sigue leyendo!

Top 5 estrategias de apuestas deportivas en Bet365 Chile

Después de meses de prueba logramos identificar muchas estrategias para apostar como un profesional en Bet365 Chile. De momento, nos centraremos en enseñarte las 5 más generales, siendo especialmente útiles para los nuevos apostadores:

1. Asegura ganancias o reduce pérdidas con la función “Cerrar apuesta”

Bet365 tiene la opción de cerrar apuestas (cash out) antes de que las mismas se resuelvan por sí solas. Por ejemplo, si apuestas a la victoria de un equipo en un partido de fútbol, puedes cerrar dicha apuesta antes de que dicho partido termine.

Pero, ¿para qué sirve esta estrategia? Básicamente, para asegurar ganancias o reducir pérdidas potenciales.

Siguiendo con el ejemplo, digamos que en el minuto 80 tu equipo va ganando 2 - 1, pero el rival está presionando mucho y da la impresión de que pueden empatar o incluso ganar, haciendo que pierdas tu apuesta en el último momento. En este caso, puedes cerrar la apuesta en el minuto 80 y asegurarte una parte de las ganancias totales que recibirías. Es decir, que ganarás menos, pero ganarás con total seguridad si el cash out es aprobado.

En cambio, si en el medio tiempo tu equipo va perdiendo y no parece que haya probabilidades de remontar, puedes hacer cash out para retirar una parte del dinero apostado, en lugar de perderlo todo al final del partido. Ten en cuenta que Bet365 Chile habilita la función “Cerrar apuesta” en eventos y mercados de su elección, por lo que no siempre está disponible.

2. Apuesta con el bono de bienvenida y otras promociones

Si aún no tienes una cuenta en esta casa de apuestas online, no dudes en registrarte con el código bonus Bet365. De esta manera, recibirás un bono de bienvenida que puedes utilizar estratégicamente para adquirir experiencia o incluso beneficios al acertar tus apuestas.

El bono de hasta $30 USD es una forma de aumentar tu saldo inicial y, por lo tanto, la cantidad de apuestas que puedes llevar a cabo. Como parte de esta estrategia, es recomendable hacer muchas apuestas por montos pequeños para que ganes experiencia como nuevo apostador.

3. Utiliza las estadísticas de Bet365 a tu favor

Cada vez que ingresas a un evento, partido, juego o carrera; Bet365 te mostrará una pequeña sección con las estadísticas generales de los equipos, jugadores, pilotos, etc. Esta información es realmente útil a la hora de crear pronósticos deportivos prometedores, para usar en la web o la Bet365 app.

Es un hecho que muchos chilenos apostamos siguiendo nuestras emociones hacia un determinado equipo, jugador o competidor. Pero la estrategia de usar estadísticas solo dará buenos resultados si se actúa con la cabeza fría. Observa bien esos datos y úsalos a la hora de elegir mercados y opciones de apuesta.

5. Aprovecha el streaming siempre que esté disponible

Al igual que las estadísticas, el servicio de transmisión en vivo de Bet365 es una importante fuente de datos. Esta vez, se trata de datos en tiempo real, ya que tienes la oportunidad de ver el desempeño de los jugadores o equipos y decidir en el momento cuáles son las mejores opciones de apuestas en vivo que deberías considerar.

5. Optimiza tus probabilidades con la sección “Cuotas menos de 2.00”

Los apostadores menos experimentados pueden utilizar la categoría “Cuotas menores de 2.00” como estrategia para asumir el menor riesgo posible. Esta opción está al final del menú de categorías deportivas de Bet365 Chile. Recopila todos los mercados con opciones de apuestas cuyas cuotas no superan el 2.00.

Al tratarse de cuotas bajas, las probabilidades de perder las apuestas se reducen considerablemente. Así tendrás la oportunidad de aprender lo necesario para que más adelante hagas apuestas con cuotas intermedias y luego altas. Claro que, mientras tanto, las cuotas inferiores a 2.00 te darán ganancias igualmente pequeñas en cada acierto.