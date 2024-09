Únete a Rojabet Chile y llévate hasta $1.000.000 CLP de bonificación

Si buscas un bono de bienvenida para comenzar a apostar en casinos, Rojabet Chile ofrece una bonificación de hasta 1.000.000 CLP con el código promocional Rojabet. Este casino en línea y casa de apuestas deportivas es una de las más utilizadas en Chile para juegos de azar por internet. Conoce los pasos para obtener el bono.

Bono de bienvenida para deportes Bono de bienvenida para el casino Beneficios 100% extra con el primer depósito hasta 200.000 CLP + 50 giros gratis 100% extra con el primer depósito hasta 200.000 CLP + 50 giros gratis Términos Los dos depósitos siguientes de más de 5000 CLP también reciben bonificación: el segundo con tope de 300.000 CLP y el tercero con tope de 500.000 CLP. Los dos depósitos siguientes de más de 5000 CLP también reciben bonificación: el segundo con tope de 300.000 CLP y el tercero con tope de 500.000 CLP. VER BONO ROJABET VER BONO ROJABET

¿Cómo usar el bono de bienvenida de Rojabet Chile?

El bono de bienvenida que ofrece Rojabet está destinado a usuarios nuevos para incentivarlos a jugar en su plataforma. Para usarlo, se debe aceptar el bono en la sección “Mi cuenta – bonos por activar”. Una vez que aceptaste el bono, dentro de los 7 días de creada la cuenta, debes apostar el bono. El rollover de las apuestas deportivas es x8 y del casino x35.

Registro

Haz clic en el botón “Registrarse” y completa el formulario. Los datos requeridos son: nombre de usuario, email, país de residencia, moneda de la cuenta bancaria y contraseña. Luego de aceptar los términos y condiciones. Continúa con el registro de datos personales.

Primer depósito

Inicia sesión con tu usuario y contraseña y en tu perfil haz clic en “Depositar”. Elige el método y decide que importe depositar. Todos los métodos de pago acreditan el saldo de manera inmediata, en pocos minutos podrás apostar.

Primera apuesta

Una vez que tengas saldo en tu cuenta puedes comenzar con tus apuestas con un mínimo de 400 CLP. Elige el evento al que desees apostar, determina el monto a invertir y acepta el talón de apuestas.

¿Qué hago si tengo problemas con el bono?

Si no logras canjear el bono o no aparece en tu cuenta, puedes comunicarte con Rojabet Chile mediante su servicio de atención al cliente. Este operador ofrece distintos medios para comunicarse. Está la opción del email info@rojabet.cl y del chat en vivo en la web que funciona de 8:00 a 23:59.

Si no tienes problemas, pero tienes dudas de cómo usar la web, puedes ir a la sección de tutoriales y de preguntas frecuentes.

Bonos para usuarios antiguos

Rojabet Chile es una de las casas que ofrece la mayor cantidad de bonos para sus usuarios. Hay bonos para usar en la sección de Rojabet casino y otros para deportes. También ofrece ciertos torneos con premios diarios y semanales.

BONO DETALLE IR AL SITIO DE ROJABET DESAFÍOS DE FÚTBOL —CAMPEONATO CHILENO Este bono consiste en cumplir con los desafíos diarios para ganar premios como Apuestas Gratis, Free Spins y Cashback. También se pueden ganar 3 camisetas de tu equipo favorito. VER BONO ROJABET EL REY DE COMBINADAS Para obtener este bono se debe acertar una combinada en deportes durante la semana para ganar una apuesta gratis de $25.000 todos los martes. VER BONO ROJABET CASHBACK SEMANAL MARTES Y MIÉRCOLES Con este bono, las apuestas perdidas en el casino los días martes y miércoles reciben un cashback del 15%. VER BONO ROJABET

Preguntas frecuentes

¿Cómo retiro mi saldo de Rojabet?

Ingresa a tu cuenta y busca la opción “Retirar fondos”. Allí elige el método de pago o banco que prefieras. Verifica cuáles son los montos máximos y mínimos, define cuanto quieres retirar, completa el formulario y haz clic en aceptar.

¿Puedo usar criptomonedas para depositar?

Ingresa a la sección de “Depositar”. En la lista de métodos de pago, elige “Criptomonedas”. Coloca el monto a recargar con un mínimo de 2500 CLP. Las opciones son Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Ripple y Tether USDT.

¿Cuántas cuentas puedo tener?

Solo se puede tener una cuenta por persona en Rojabet Chile. Esto es un requisito para usar esta plataforma. Al usar datos personales, Rojabet controlará que solo se pueda registrar una sola vez.

¿Puedo cancelar una apuesta?

No. Si el sistema ya confirmó tu apuesta, no podrá cancelarse. Revisa bien todos los datos en tu talón de apuestas antes de darle clic a aceptar para no tener errores.