La WWE anunció que por primera vez en la historia el evento principal de Wrestlemania será un combate femenino, con un título en juego.

Ronda Rousey, Becky Lynch y Charlotte Flair se verán las caras en el MetLife Stadium de Nueva York el próximo 7 de abril.

Rousey, ex peleadora de UFC, es la actual campeona del Raw Women's Championship; Flair ha sido siete veces campeona de la WWE; y Lynch fue la vencedora del Women's Royal Rumble de 2019.

BREAKING: #WrestleMania 35 will feature the first-ever women's main event when @RondaRousey, @BeckyLynchWWE, and @MsCharlotteWWE battle for the #RAW #WomensChampionship! https://t.co/kZvtY1hUo3