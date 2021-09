Conor McGregor confirmó serie documental sobre su vida en Netflix

El irlandés Conor McGregor, una de las grandes estrellas de las artes marciales mixtas en UFC en los últimos años, confirmó que en enero próximo se estrenará en Netflix una serie documental sobre su vida.

McGregor anunció el proyecto en julio pasado, pero recién este miércoles dio detalles sobre la serie a sus seguidores.

En su cuenta de Twitter, "The Notorious One" informó que es el productor ejecutivo del proyecto, una serie de cuatro capítulos, cada uno con una hora de duración aproximadamente, y el primer episodio estará disponible en enero.

I’ll be executive producer on the project.

I’m contractually locked into 4, 1 hour episodes that I’ve to produce right now for Netflix. Which give or take I’ve it done already. 1st 1 hour episode up by January easy. Christmas presents, I’m Santy ho ho ho https://t.co/DoOPKgshqc