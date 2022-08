Conor McGregor debutará como actor en remake de “Road House”

La estrella de la UFC Conor McGregor debutará como actor de cine en un remake de la película "Road House", que será emitida por la plataforma audiovisual de pago Amazon Prime Video.

McGregor será el co-protagonista de la obra, que estará comandada desde los personajes por la estrella de Hollywood Jake Gyllenhaal, quien hará el papel de James Dalton en la historia.

La noticia fue confirmada por Deadline Hollywood y hace recordar a otros deportistas que han incursionado como actores, como Michael Jordan, Mike Tyson y Dwayne Johnson "La Roca".

EXCLUSIVE: In what would mark his first acting job in a major studio movie, two-time UFC champion Conor McGregor is set to join Jake Gyllenhaal in Prime Video’s new reimagining of the classic ’80s action pic #RoadHouse | https://t.co/bdkbmc4pQM pic.twitter.com/Dul4aQgTHO