Conor McGregor recibió miles de burlas y memes tras retiro de Khabib Nurmagomedov

El irlandés Connor McGregor se llenó de burlas y memes en su contra, luego de un mensaje que envió tras el retiro de Khabib Nurmagomedov, este sábado tras victoria por sumisión ante Justin Gaethje en el UFC 254 de Abu Dhabi.

McGregor comentó la pelea y expresó: "Buena actuación, Khabib Nurmagomédov. Yo seguiré", añadiendo: "Una vez más, respeto y condolencias por la pérdida de tu padre (quien falleció por coronavirus), para ti y tu familia. Atentamente, The McGregors".

Good performance @TeamKhabib.

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020

Este anuncio causó estragos en los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas, que dedicaron bromas a McGregor, señalando en algunas de ellas que estaba esperando la oportunidad de que "Khabib saliera de escena para volver".

Conor McGregor entering the UFC scene again after hearing about Khabibs retirement pic.twitter.com/nHcVP46hFs — Caleb . (@Caleb_Mufc) October 24, 2020

Conor Mcgregor coming out of retirement now Khabib has stopped fighting #ufc254 pic.twitter.com/AK9Wx4sM8B — Adam (@adxm1878) October 24, 2020

Conor McGregor's got a title shot in January now doesn't he? pic.twitter.com/tTbmDayOi1 — Robbie Fox (@RobbieBarstool) October 24, 2020

Conor McGregor coming back onto the scene realising Khabib isn’t in his way anymore pic.twitter.com/DvVri4uD4m — ❄️ (@Mothemali) October 24, 2020