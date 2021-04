Conor McGregor tendrá su revancha ante Dustin Poirier en la UFC a inicios de julio

La trilogía de combates entre Conor McGregor y Dustin Poirier es un hecho, ya que ambos peleadores se medirán el próximo 10 de julio en un nuevo cruce en el octágono, que aún no tiene sede definida.

"¡La pelea está reservada!. El 10 de julio verás de qué se trata Mac. ¡Ajústate y absolutamente jodidamente destruye!", publicó McGregor en sus redes sociales.

Es así como "The Notorious" tendrá una nueva oportunidad de revancha, pues en enero de este año Poirier le ganó con un sólido K.O en Abu Dabi.

Pese a eso, los números entre ambos están empatados, ya que en 2014 el irlandés tuvo un claro triunfo sobre el estadounidense.

The fight is booked!

July 10th you’re gonna see what the Mac is about.

Adjust and absolutely fucking destroy! #BilliStrut pic.twitter.com/bdFlGyN3i1