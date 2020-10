Donald Trump dijo que Joe Biden sería un pésimo peleador de UFC: Un golpecito y caería

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una curiosa frase sobre su contendiente en las elecciones del país norteamericano, Joe Biden, y su supuesta falta de aptitudes para las Artes Marciales Mixtas.

"No creo que 'Sleepy Joe' sea un buen peleador, ¿y ustedes?", lanzó en un encuentro con sus seguidores el miércoles.

"Le pregunté antes a Dana White -presidente de la UFC. Un pequeño toque en su cara y caería. Estaría en el piso y no se levantaría muy rápido", lanzó Trump.

"Biden está por ahí diciendo que le gustaría llevarme a un granero, pero si yo lo dijera me acusarían de practicar la violencia, que el presidente practica la violencia. Recuerden que él fue quien lo dijo, pero es como si tuvieras que pelear con alguien, sería ésa la pelea de tus sueños", completó.

Trump says he asked Dana before if Biden would be a good fighter. pic.twitter.com/d5DB1hsZRH