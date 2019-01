Luchadora de UFC brasileña le dio una brutal paliza a hombre que intentó asaltarla

La luchadora brasileña de UFC, Polyana Viana, le dio una brutal golpiza a un hombre que intentó asaltarla en Río de Janeiro.

La deportista se encontraba esperando un Uber cuando una persona se sentó a su lado y le preguntó la hora. "Pero cuando se la dije me dí cuenta que no pensaba irse. Así que atiné a guardar mi celular cuando dijo: Dame el celular, no intentes hacer nada porque estoy armado", contó al sitio MMAmania.

Viana continuó su relato afirmando que el ladrón "luego puso su mano sobre una pistola, pero me di cuenta de que (su mano) era demasiado suave".

"Estaba muy cerca de mí. Así que pensé: Si es un arma, no tendrá tiempo de sacarla. Así que me levanté. Tiré dos golpes y una patada. Cayó, luego lo atrapé con una toma. Después lo senté en el mismo lugar donde estábamos antes y le dije: Ahora esperaremos a la policía", señaló.

Así quedó el hombre que intentó asaltar a Polyana Viana:

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt