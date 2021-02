Peleadora de 16 años debutó en las MMA con impactante triunfo por sumisión

Un contundente debut tuvo en las MMA la joven peleadora singapurense Victoria Lee, quien con tan solo 16 años se quedó con su primer triunfo a nivel profesional gracias a una impactante sumisión.

El estreno de la asiática se dio en la categoría de peso átomo de la One Championship, imponiéndose a la tailandesa Sunisa Srisen, de 19 años, en el segundo asalto del combate.

Con una efectiva llave al cuello, Lee logró que su oponente terminara rindiéndose de forma bastante rápida.

