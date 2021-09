Polémica en las MMA por debut de peleadora transgénero: "Golpeó a una mujer biológica"

Una gran polémica se formó dentro de las artes marciales mixtas (MMA) este último fin de semana, debido al debut que tuvo la peleadora transgénero Alana McLaughlin en la marca Combate Global.

En su combate ante Celine Provost, quien tiene una extensa trayectoria en este deporte, McLaughlin la venció fácilmente en el segundo asalto vía sumisión. El resultado, despertó las críticas de algunos especialistas.

El periodista Pierce Morgan de Daily Mail escribió un artículo en el que enfatiza el hecho de que la peleadora de 38 años sirvió por un largo periodo en las fuerzas especiales de los Estados Unidos, antes de hacer la transición de género.

"Independientemente de su historial militar o sus luchas personales mientras crecía, nada de esto justifica lo que sucedió el viernes por la noche. Encontré la pelea repugnante de ver. Muy rápidamente fue obvio que McLaughlin era demasiado fuerte, e igualmente obvio que esta fuerza provenía de los 33 años que pasó como hombre biológico", fue la reflexión de Morgan.

También el comentarista de SafeBetMMA, Angel David Castro, criticó el trasfondo de la contienda. "Alana McLaughlin hizo la transición hace 5 años, lo que significa que ella vivió 33 años de su vida como hombre. Esta noche McLaughlin luchó y golpeó a una mujer biológica ... qué sorpresa", escribió.

"Es perturbador presenciar lo silenciosas que están la mayoría de las atletas femeninas con respecto al tema de las atletas trans compitiendo contra mujeres en los deportes", añadió.

- El triunfo de McLaughlin sobre Provost:

Alana McLaughlin, the second ever trans athlete to fight in professional MMA, defeated Celine Provost by RNC in the second round at Combate Global. pic.twitter.com/cA6KnEvJRp