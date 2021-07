Sergio Ramos no podrá asistir al UFC 264 debido a su fichaje en Paris Saint-Germain

El futbolista español Sergio Ramos dio un nuevo paso en su carrera esta semana al fichar en Paris Saint-Germain. Sin embargo, su incorporación al elenco francés no le es del todo positiva, ya que debido a esto no podrá asistir al evento UFC 264 de este sábado para presenciar la pelea entre el irlandés Conor McGregor y el estadounidense Dustin Poirier.

Así lo dio a conocer el propio peleador conocido como "The Notorious", quien es cercano al ex jugador de Real Madrid y con quien entabló una conversación en los últimos días, donde le dio a conocer la mala noticia.

"Sergio Ramos me mandó un mensaje. Él tenía entradas, pero me escribió hace unos días. Me dijo que iba a fichar por un nuevo club y que no iba a poder asistir", declaró McGregor a UFC 264 Embedded.

"Pensó que iba a tener más tiempo porque tenía las entradas", detalló el otrora campeón de peso pluma y ligero de la UFC.