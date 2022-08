Campeón mundial de jabalina fue agredido y arrojado por la borda de un barco de fiesta

Varios miembros de la tripulación de un barco de fiesta fueron detenidos por un incidente en el que resultó herido el campeón mundial de jabalina, Anderson Peters, en Granada, confirmó este jueves la Policía de la isla caribeña.

Peters, de 24 años, ganó dos medallas de oro en los Mundiales de Atletismo de 2019 en Doha y de 2022 en Eugene (Estados Unidos).

"Actualmente está recibiendo atención médica por lesiones menores" sufridas durante un evento en el barco Harbor Master, explicó la Policía en un comunicado.

Si bien la Policía aún no ha publicado detalles sobre el incidente, los videos que circulan en redes sociales muestran a los miembros de la tripulación agrediendo a Peters y luego arrojándolo al agua.

El Comité Olímpico de Granada condenó este jueves las "acciones bárbaras" de los agresores de Peters, quien regresó a la isla esta semana para recibir una bienvenida tras ganar también una medalla de plata en jabalina en los Juegos de la Commonwealth de 2022.

"Estamos tristes por la noticia de las acciones cobardes de unas cinco personas que agredieron físicamente a nuestro icono y héroe deportivo nacional", dijo el Comité Olímpico en un comunicado.

La nota explicó que las lesiones sufridas por Peters no implican riesgo para su vida y llamó a las autoridades de Granada a tomar "medidas decisivas" contra los agresores.

El opositor Partido Nuevo Nacional pidió también que se haga Justicia y que no se toleren en el país este tipo de "actos de violencia".

Los granadinos recurrieron a las redes sociales para expresar disgusto e ira por el incidente y para criticar a los operadores del Harbor Master.

The Royal Grenada Police Force has confirmed that World Javelin Champion Anderson Peters is receiving medical attention for minor injuries sustained after being thrown overboard by a group of men in Grenada on Wednesday.https://t.co/o5aQlF7Stu pic.twitter.com/X9SkIhIgKr