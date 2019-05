Caster Semenya obtuvo su trigésima victoria consecutiva en 800 metros planos

La alteta sudafricana Caster Semenya obtuvo este viernes su trigésima victoria consecutiva en 800 metros planos, tras imponerse en la jornada de la Diamond League que se realiza en Doha.

La deportista de 28 años se quedó con el primer lugar con un tiempo de 1'5498'' y extendió su impresionante registro, dos días después de perder su batalla legal contra la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) por sus niveles de testosterona.

Semenya recurrió al TAS luego de que la IAAF anunciara que para seguir compitiendo en pruebas femeninas deberá reducir artificialmente sus niveles de testosterona en la sangre.

El Tribunal Deportivo desestimó los reclamos de la sudafricana, quien en Doha compite por última vez con sus actuales niveles causados por su hiperandrogenismo.

30 in a row! @caster800m takes the women's 800m and is officially unbeaten in 30 800m races now - phenomenal!



Winning time of 1:54.98 WL, MR and made it look easy.#DohaDL 🇶🇦 #DiamondLeague