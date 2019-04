La norma IAAF apelada por Semenya: Reducir testosterona o correr como hombre

La normativa de la IAAF recurrida por la sudafricana Caster Semenya y sobre la que el TAS se pronunciará este miércoles obliga a las atletas con una elevada producción endógena de testosterona a reducir sus niveles para disputar algunas distancias como mujeres o, de lo contrario, a cambiar de prueba o a competir como hombres.

Hace un año, el 26 de abril de 2018, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) anunció una nueva regulación, que debía entrar en vigor en noviembre, que obliga a las atletas a mantener los niveles de testosterona por debajo de los 5 nanomoles por litro durante un periodo continuado de al menos seis meses para competir en pruebas de entre 400 metros y una milla y ver reconocidas sus marcas.

Si no lo hacen así, las corredoras "con disfunciones en su desarrollo sexual", como las describe la IAAF, deberán cambiar de prueba o competir como hombres.

Caster Semenya recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en junio de 2018. En octubre, a un mes de la anunciada entrada en vigor de la norma, la IAAF la dejó en suspenso a la espera del fallo del tribunal.

Hasta ahora, el umbral de tolerancia está en los 10 nanomoles por litro. Se pretende reducir a la mitad porque, según estudios a los que alude la IAAF, una mayor proporción "aumenta un 4,4 por ciento la masa muscular, entre un 12 y un 26 por ciento la fuerza y un 7,8 por ciento la hemoglobina".

El organismo deportivo dijo que aquellas corredoras que no consiguieran rebajar sus niveles de testosterona por debajo del límite establecido -por ejemplo mediante el consumo de anticonceptivos, sugería la IAAF-, no sería "vetadas", pero solo podrían competir como mujeres "en otras distancias o en cualquier prueba no internacional" o "como hombres, sin restricción de nivel o disciplina".

También podrían hacerlo libremente en caso de que la competición ofreciese una clasificación "intersexos o similar".