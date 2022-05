Primera chilena en ganar el Maratón desde 2012: Me siento honrada y orgullosa

La atleta chilena Danica Kusanovic señaló estar "honrada y orgullosa" tras ser la primera chilena en ganar los 42 kilómetros del Maratón de Santiago desde la edición de 2012.

"Me siento honrada, orgullosa y contenta. Todavía no lo proceso", nos dijo la corredora a Al Aire Libre en Cooperativa.

Sobre sus sensaciones, destacó que la carrera "estuvo muy bonita, rápida, el clima estuvo favorabe para no deshidratarse tanto. La sentí muy bien".

Al mismo tiempo destacó el apoyo de la gente, que le iba informando en qué lugar iba mientras competía.

"Fue increíble, me cantaban cómo iba. Yo partí controlando hasta el kilómetro 30 y después empecé a atacar. Me decían 'vas cuarta, tercera, segunda' y cuando iba primera me dijeron 'no va nadie detrás tuyo'", señaló Kusanovic, que terminó con un tiempo de 2 horas y 55 minutos.

Finalmente, aseguró que su próxima maratón será la que se realizará en Londres el próximo 2 de octubre.