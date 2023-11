Martina Weil contó del éxito que tuvo la operación de rodilla

La atleta chilena Martina Weil usó sus redes sociales para contar de la exitosa operación de rodilla a la que se sometió en las últimas horas, y dijo que está ansiosa por volver a entrenar de cara a la temporada 2024.

"Todo salió increíble. De verdad mil gracias por los mensajitos", escribió la reciente campeona panamericana de 400 metros.

En otra historia, Weil aparece realizando un trabajo kinésico y en un siguiente posteo mostró que ya estaba dada de alta.

"Me han llegado miles de mensajes... Y me preguntaron cómo fue... La idea era hacerlo artroscópico, pero no se pudo, así es que me sacaron esa gelatina que se forma", contó.