Ryan Crouser batió el récord mundial de lanzamiento de peso en pista cubierta

El estadounidense Ryan Crouser rompió este domingo, en el transcurso de la reunión de Fayetteville (Estados Unidos), el récord del mundo en pista cubierta de lanzamiento de peso, con 22,82 metros.

Crouser, de 28 años y campeón olímpico en Río 2016, mejoró así la plusmarca de su compatriota Randy Barnes de 22,66, obtenida en Los Ángeles el 20 de enero de 1989.

El norteamericano logró la plusmarca en su primer tiro en la Universidad de Arkansas y luego incluso en el tercero también superó el registro de Barnes con 22,70. En el segundo hizo 21,03 y en el sexto 22,48. Los dos restantes fueron lanzamientos nulos.

Es el segundo récord mundial que se bate en lo que va de 2021, ya que el pasado día 16 el burkinés Hugues Fabrice Zango estableció una nueva plusmarca de triple salto en pista cubierta con 18,07 metros y mejoró el registro que poseía el francés Teddy Tamgho con 17,92.

WORLD INDOOR RECORD@RCrouserThrows launches the shot put out to 22.82m in round one. Simply incredible. #WorldIndoorTour



