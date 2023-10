Kelvin Kiptum estableció el nuevo récord del mundo en el Maratón de Chicago

El keniano Kelvin Kiptum estableció este domingo el nuevo récord del mundo en el maratón, al ganar en Chicago, uno de los seis "grandes" de la temporada, en dos horas y 35 segundos y al mejorar la marca de su compatriota Eliud Kipchoge (2 horas, un minuto y 25 segundos).

Kiptum se había quedado a 16 segundos de la marca de Kipchoge en el Maratón de Londres y firmó una hazaña en Chicago, donde arrebató la corona del también keniano Benson Kipruto.

El atleta de 23 años, dominó el maratón de la "Ciudad del Viento" de principio a fin y cruzó la línea de meta levantando los brazos al cielo, antes de celebrar el triunfo con una bandera de Kenia.

"Me siento muy feliz. Estaba preparado, sabía que venía a hacer algo grande. Estoy superfeliz. Vi el tiempo en el cronómetro y dije 'intentémoslo'. Un récord del mundo no estaba en mi mente, pero sabía que un día lo lograría", aseguró Kiptum tras cruzar la meta.

El keniano luce ahora en su palmarés los maratones de Chicago y Londres 2023, y el de Valencia de 2022.

WORLD RECORD: We have a new man in town. Kelvin Kiptum just broke Eliud Kipchoge's World Record with an unofficial time of 2:00:35! UNBELIEVABLE! pic.twitter.com/XfeMEzPveZ