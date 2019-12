Benjamín Hites clasificó cuarto para la grilla de la última fecha del Top Race Series

En el cuarto lugar de la grilla clasificó el chileno Benjamín Hites (Fiat-Pfening Competición) para la duodécima fecha y final del Campeonato de Automovilismo Argentino Top Race Series, que se disputará este domingo 8 con doble carrera. El juvenil piloto tuvo una diferencia de menos de medio segundo con respecto al pole position, el trasandino Franco de Benedictis (Mercedes Benz).

Esta fecha última del certamen argentino, que se está disputando en el autódromo bonaerense de la Ciudad 9 de Julio, constará de dos competencias finales. La primera será en la mañana (09:20 horas) en una prueba de 25 minutos, donde el piloto que conducirá el Fiat número 33 será el invitado del nacional, el sanjuanino Fabián Flaqué.

La segunda final se efectuará al mediodía del domingo con Benjamín Hites detrás del volante, con 45 minutos de carrera más un giro al circuito de 4.616 metros. En la clasificación sabatina, Hites fue el responsable de buscar un lugar en la grilla con un minuto, 38 segundos y 437 milésimas, consiguiendo la cuarta posición. El más rápido fue Franco de Benedictis con 1'37"984, es decir con una diferencia de menos de medio segundo (453 milésimas).

"Me sentí muy cómodo en el circuito donde corro por primera vez. Me gustó mucho porque es rápido y tiene curvas y chicanas veloces que no permiten el error. Con el cuarto lugar quedé conforme considerando que llevo 50 kilos de lastre en el auto por haber ganado una carrera", comentó el piloto Fiat-Pfening Competición.

La modalidad de doble competencia y de correr con un invitado es decisión de la organización del Top Race como una forma de hacer más atractivas las pruebas. Por eso el compañero de Hites, Fabián Flaqué, tendrá la misión de dejar en la mejor posición posible el auto Fiat N°33, ya que dependiendo del lugar que finalice, será la posición de partida del chileno en la Final 2.

"Fabián (Flaqué) es mi coach, mi entrenador en Argentina y en el Ferrari Challenge. Es muy buen piloto y le tengo mucha confianza. Ahora todo dependerá del desarrollo de la carrera para ver desde qué lugar voy a largar, pero el objetivo de ambos es ganar y sumar la mayor cantidad de puntos posibles", concluyó Benjamín Hites de 20 años, quien está quinto en el ranking, la mejor ubicación desde que incursiona en el automovilismo argentino.

La primera Final será a las 9:20 horas, en tanto que la segunda se realizará a las 11:55. Ambas carreras serán transmitidas por TyC Sports Televisión.