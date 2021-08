Benjamín Hites finalizó airoso en dura doble jornada en Brands Hatch

Luego de dos duras carreras de una hora cada una, la dupla integrada por el chileno Benjamín Hites (Fiat-Ferrari Santiago-Caballo Loco) y el español-finlandés Patrick Kujala lograron terminar las dos pruebas con un sexto y octavo lugar en la categoría Silver por la séptima fecha del GT World Challenge de Europa, cuarta estación además de la Copa Sprint, en la pista británica de Brands Hatch.

Fueron dos competencia con casi cinco horas de diferencia donde el binomio nacional y europeo lucharon por una posición en el podio que se hizo esquiva. En la Carrera 1 estuvieron cerca, pero en la transición del cambio de piloto perdieron segundos que después no pudieron recuperar por un taco en la pista. Y en la Carrera 2, comenzando, a Hites lo chocaron por detrás, sacándolo del circuito a una trampa de arena, de las cual pudo salir casi airoso, pero con problemas en el auto por el golpe.

"La jornada doble fue ingrata. En la carrera 1 perdimos el podio en boxes y luego ya no nos pudimos recuperar porque nos tocamos con autos por delante que andaban muy parejos con nosotros. Y en la Carrera 2, partiendo en el grupo, me chocó por detrás Andrea Bertolini (categoría ProAm) y me sacó de la pista. Afortunadamente, pude volver, pero el auto quedó con muchas vibraciones. Luego Patrick (Kujala) recuperó lugares, pudiendo sumar puntos para el ranking", comentó Hites tras la carrera.