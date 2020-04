Campeón de 10 años se alzó victorioso en la tercera fecha del Club Karting Chile eSport

La tercera fecha del Campeonato Club Karting Chile eSport alzó como ganador al joven Agustín Sepúlveda, que con 10 años se impuso al resto de experimentados competidores en el certamen virtual.

El pequeño competidor logró vencer por milésimas de segundo a Francisco Díaz en la final A, mientras que en la definición B Sebastián Esteva ganó a Sebastián Carbonell también por un estrecho margen.

"Me preparé durante toda la semana para la carrera, con entrenamientos de dos horas en el simulador. Me gusta mucho este formato de carreras porque te mantiene en acción y preparado mientras no se pueda ir a la pista personalmente. Estas carreras te mantienen arriba del kart", sostuvo el joven que cursa el quinto básico del colegio Pedro de Valdivia.

Patricio Achondo, vicepresidente del Club Karting Chile, valoró el éxito que ha tenido el campeonato. "Nuevamente la fecha fue muy entretenida e intensa en sus definiciones. Lo dinámico del campeonato, y debido al interés que se ha creado por parte de pilotos, es que estaremos constantemente innovando para que este formato siga creciendo", detalló.

Una de las características de esta competencia virtual es que no existen categorías por edad, por lo que solo el talento al volante ha marcado la diferencia.