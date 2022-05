La piloto chilena Tania González se refirió a la peligrosa caída que sufrió en el Campeonato Mundial FIM de Moto Enduro GP, que se disputa en Portugal. "Tuve mucha suerte, la moto quedó clavada en una piedra, yo salí disparada hacia adelante. Estaba esperando que me cayera encima y no sé cómo no me golpeó. La saqué barata", dijo en conversación con Tardes Deportivas.