Carlos Sainz: Volví a la realidad tras dos fines de semana muy buenos

El español Carlos Sainz (Ferrari), quien saldrá sexto en la carrera del Gran Premio de Japón, aseguró que esa posición es una "vuelta a la realidad tras dos fines de semana muy buenos", en los que logró la pole en Monza y Singapur.

"Estamos como antes de Monza. Ha sido un fin de semana complicado, he estado jugando mucho con la configuración tratando de encontrar cosas, pero no he logrado encontrar la configuración óptima para Suzuka y la vuelta de clasificación no ha sido nada del otro mundo; pero entre el cuarto y el sexto es donde está el coche", dijo en DAZN.

"McLaren en circuitos de carga alta y curvas rápidas van mejor que nosotros. En ritmo de carrera habrá que ver mañana, estamos todos bastante igualados, pero espero que sea una carrera para aguantar donde estamos", analizó sin mucha esperanza de ganar en Suzuka.