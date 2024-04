Imparable: Max Verstappen arrasó en Shanghai y se quedó con el GP de China

Max Verstappen (Red Bull), líder del ranking de pilotos, no tuvo problemas para conquistar el circuito de Shanghai y sumó su cuarta victoria de la temporada, en el retorno del Gran Premio de China, que estuvo fuera del calendario de la Fórmula 1 desde 2019 por la pandemia de Covid-19.

El piloto neerlandés, quien partió desde la primera posición en el circuito de Shanghái, cruzó la meta en primer lugar por delante del británico Lando Norris (McLaren) y su compañero en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez (3º).

Esta victoria representa la 58ª para el actual triple campeón del mundo en Grandes Premios, y la cuarta de la temporada tras cinco de las 24 carreras programadas. Además, es la primera vez que Verstappen triunfa en este circuito.

El piloto chino Zhou Guanyu, nativo de Shanghái y primer representante de su país en competir en la Fórmula 1 en China, fue el centro de atención del público local. Conducía para Sauber y terminó en la 14ª posición.

