"Su leyenda sigue viva": Fórmula 1 se sumó a los reconocimientos a Ayrton Senna

La Fórmula 1 también se sumó a los reconocimientos para Ayrton Senna, quien murió en plena competencia hace exactos 30 años, dejando un vacío imposible de llenar en el automovilismo.

"Hoy se cumplen 30 años del trágico fallecimiento de Ayrton Senna. Un corredor apasionado que lo dio todo desde su corazón. Puede que ya no esté aquí, pero su leyenda sigue viva", señaló la competición en sus canales oficiales.

Today marks 30 years since Ayrton Senna's tragic passing.



A passionate racer who gave everything from his heart. He may no longer be here, but his legend lives on ❤️#F1 #Senna30 pic.twitter.com/oogfSVTx2j